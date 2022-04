Hallaron ropa y restos óseos durante el rastrillaje para encontrar a Guadalupe Lucero

La ropa que se halló será exhibida a la mamá de Guadalupe para que diga si las prendas son o no de su hija / Foto: Nicolás Varvara

Los rastrillajes se enfocan en las líneas de investigación que apunta a un posible secuestro de la niña y un accidente.

El Fiscal Federal Cristian Rachid ratificó que hay “un sinnúmero de medidas en curso”, que por el momento no serán reveladas / Foto: Nicolás Varvara

Los rastrillajes de búsqueda de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 244 Viviendas de la capital de San Luis, tuvieron como resultadoquemados, que aún no se estableció si son humanos”, informaron a Télam fuentes judiciales."Trabajaron 2 cuadrillas de 50 y 50 gendarmes que se iban alternando. Hay algunos perros de la policía federal, más cuatro antropólogos, biólogos y geólogos", indicaron las fuentes, que precisaron que en total participaron "unos 200 efectivos". A ese equipo suman fuerzas de la Policía Provincial.Durante elque fue ordenado por la Justicia federal, a diez meses de la desaparición de Guadalupe, ", agregaron las fuentes.Las prendas “no estaban enterradas, solo entre la maleza y gastadas por el paso del tiempo” afirmaron y precisaron que al hallazgo se suman “unas botitas número 30 que no serían del talle de la nena así que por el momento no las exhibirán”.“Finalmente,, que la gente deo no”, apuntaron sobre los rastrillajes que se extendieron hasta este martes hasta las 18 horas.El Fiscal Federal Cristian Rachid ratificó que hay “un sinnúmero de medidas en curso”, que por el momento no serán reveladas, aunque redundó que losde la niña y un accidente, esto último a raíz de lo que habría dicho una niña a psicólogos, testimonio que se logró a través de actividades de juego.Los nuevos rastrillajes fueron ordenados por la Justicia federal, que se encuentra a cargo de la causa desde diciembre del 2021, luego de que la Justicia provincial declinara de continuar investigando y ante la presunción que se podría estar ante delitos de órbita federal.