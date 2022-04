Proyecto 4 patas: la ONG que rescata perros abandonados, los cura y les busca una familia VER VIDEO

"Lamentablemente encontramos perros que fueron golpeados, quemados, o cachorros recién nacidos abandonados. Todo porque la gente no recibió la educación necesaria para considerar al animal como un ser sintiente y no hacerle daño"

Luciano y Javiera, voluntarios del hogar "Proyecto 4 Patas". Foto: Víctor Carreira

"Abandonan muchos perros con problemas de salud porque no pueden hacerse cargo de los gastos y los dejan a su suerte en lugar de encontrar la forma"

El funcionamiento de la ONG

Muchos perros llegan con traumatismos luego de ser golpeados por autos. Foto: Víctor Carreira

"Donde deberían castrar a 500 animales por semana, con suerte castran a 50. Una política de castración efectiva debe ser masiva, gratuita, sistemática temprana, extendida y abarcativa"

Parte de los gastos va destinado a curaciones y cirujías para el bienestar de los perros. Foto: Víctor Carreira

Una lucha por el derecho animal

El hogar cuenta actualmente con más de 60 perros. Foto: Víctor Carreira

Además de dinero, reciben la ayuda de voluntarios y voluntarias dispuestos a cambiarles la vida. Foto: Víctor Carreira

La eterna ausencia del Estado

"Es necesario la creación de hospitales veterninarios públicos, muchos quieren ayudar pero no tienen dinero para hacerlo"

El cambio de ánimo luego de ser rescatados es fuertemente notable. Foto: Víctor Carreira

Qué violencias sufre un perro cuando vive en la calle

A qué debemos prestarle atención para saber si un perro necesita ayuda Principalmente, los perros manifiestan dificultades para moverse. Están tirados con rasgos de desgano frente al movimiento de las personas o los autos. No se inquietan.



También los cahorros que, por su corta edad, no saben cómo manejarse. Suelen verse corriendo sin un sentido de dirección y con la mirada atenta que enfoca para muchos lados al mismo tiempo. Desorientación.



Aquellos de mayor edad, junto con quienes tuvieron algún accidente, deben ser rescatados con suma urgencia. Suelen verse rengueando por golpes con autos o peleas con otros perros.

"Cuando la voluntad existe, hay mil recursos". Con esa frase nos dan la bienvenida en sus redes sociales los responsables del hogar "Proyecto 4 Patas", una ONG que lucha a diario contra la indiferencia hacia los derechos de los animales y está comprometida hace 16 años con el rescate de perros que viven –o mejor dicho sobreviven- en la calle, expuestos a múltiples situaciones de violencia que ponen en peligro su integridad física y psicológica.Actualmente,, la cantidad de perros en situación de calle en territorio bonaerense supera los seis millones, mientras que a nivel nacional los números son aún más alarmantes:son aquellos que se encuentran abandonados y en condiciones de extrema vulnerabilidad.Si bien es cierto que la cifra que contabiliza la entidad es muy abultada, también es cierto que junto con la problemática están aquellas personas que. El motor que los moviliza es el compromiso y la empatía por los animales, y, a lo mejor también, el combustible que pone en funcionamiento ese motor es el amor puesto al alcance de los perros que aúnes una organización que nació entre 2005 y 2006 “casi sin querer”,, de 40 años e integrante del hogar para perros, en referencia a lo esporádico del proyecto, que tomó forma de a poco.Los inicios del hogar –comenta Luciano- fueron por “la necesidad de querer ayudar a los perros de la calle. Inauguramos el predio un día que estábamos en la estación de Padua con dos amigos y decidimos levantar a un perro que estaba con moquillo –un virus muy común en perros abandonados- que lo estaba dejando ciego”, recordó.En ese momento, el predio que actualmente disponen y que cuenta con más de 80 perros alojados, estaba abandonado y, dedicación mediante, tuvieron que acondicionarlo por partes para poder obtener la habilitación. Cuando la iniciativa ya estaba en una etapa más avanzada y con cerca de diez perros ya rescatados, decidieron institucionalizarse yAdemás de él, el hogar para perros, de 30 años,que está ubicada en San Antonio de Padua, en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.Javiera cuenta que es parte de esta comunidad hace seis años y repasa con orgullo cuáles son las actividades que hacen en el hogar:Por su parte, Luciano contó que la organizaciónde vecinos para alojar a perros o para denunciar casos de crueldad. "A los que no podemos asistir nosotros intentamos asesorarlos y brindarle un ayuda económica para poder lograr su recuparación", indicó., lamentó Luciano sobre la cantidad ingente de perros que padecen el abandono, y denunció: "Cuando un perrode tránsito hayque deben realizarse para garantizar el completo bienestar del animal y sacarlo de la situación de emergencia en la que se encuentra. Si bien no todos los perros que ingresan necesitan una atención veterinaria "urgente", la mayoría, por el descuido al que estuvieron expuestos, si lo requieren.Primeramenteque incluye un análisis de sangre completo para evaluar qué problemas podría llegar a tener. En el segundo paso es necesario aplicarle la "pipeta" para limpiarlo de pulgas y garrapatas y, por último, la desparasitación para asegurar que no tenga bacterias internas que puedan provocarle diarreas o vómitos.Sin embargo, algunos de los perrosy requieren ser tratadas con urgencia.Las enfermedades más comúnes son la-o la enfermedad de la garrapata que provoca anemia y requiere de una donación de sangre para el can-, o losque existen a nivel dérmico, como la demodécica y la sarcóptica - la primera no es contagiosa y es fácil de tratar-. Por otro lado, también es muy común que ingresen(TVT -tumor venéreo transmisible), que son de transferencia por contacto sexual y que, en muchos casos, crecen hasta generar una úlcera. "Esto se solucionaría con políticas de Estado que garanticen la castración", agrega Javiera., es fundamental para su supervivencia la colaboración que reciben de los vecinos y voluntarios que se ofrecen para realizar diferentes tareas y complementar su ayuda, que no siempre es económica. Además de tener una cuenta para recibir donaciones de dinero, en el centro también es bienvenida la colaboración con insumos para menguar el gasto que requiere, por ejemplo, una cirujía, la compra de remedios, o bien la comida que consumen los animales diariamente.solucionar la situación de sobrepoblación, abandono, crueldad e indiferencia que sufren los perros a través del respeto hacia todas las especies porque, según indican en su página web,Para ello rechazan "todo tipo de explotación animal, incluyendo su uso como vestimenta, comida, entretenimiento y experimentación".Aunque suene absurdo tener que aclararlo, en la página web del hogar destacan que todos los voluntarios y voluntarias que participan de las acciones para mejorar la vida de los perros "los consideran sus iguales, siendo que estosSin embargo,al ser consultados sobre cuáles son los motivos por los que las personas suelen dejar a los perros a la deriva -eso jamás debe ser una opción viable-, respondieron que mucha gente "adopta un cachorro y crece más de lo que espera, o no contemplaba cierto comportamiento del perro", sin embargo, aclara que "todos son problemas tratables y se pueden modificar. Muchos se piensan que los perros son cosas"."También abandonan muchos perros con problemas de salud porque no pueden hacerse cargo de los gastos y los dejan a su suerte en lugar de encontrar la forma", cerró.Para la organización, la solución a corto plazo es encontrarle a los perros una familia que los contenga y les garantice el cuidado y el respeto que merecen para asegurarles una vida donde reine la empatía y el cariño. Pero también, cuentan desde el hogar, el deseo más profundo es que esta problemática logre una solución definitiva de la mano de políticas municipalesPero alcanzar ese horizonte esperanzador no es tan sencillo. Lamentablemente, son muchos los casos en los que la popular y trillada frase acerca de que son "el mejor amigo del hombre"Frente a esto, Luciano dijo que "se necesitan campañas de castración reales a nivel nacional, la intervención municipal es en un 98% de los casos una falsa vidriera política"."Donde deberían castrar a 500 animales por semana, con suerte castran a 50. Una política de castración efectiva debe ser masiva -un 20% de la población animal por año- gratuita, sistemática temprana, extendida y abarcativa. En caso contrario, no se logrará el equilibrio", lamentó Luciano."Es necesario la creación de hospitales veterninarios públicos, muchos quieren ayudar pero no tienen dinero para hacerlo", cerró.Por fuera de las enfermedades físicas que sufren los perros abandonados,a partir del antes y el después de ser rescatados.Acostumbrados a percibir sólo la parte violenta de las personas, su conducta suele estar condicionada por sus vivencias. Es por esto, que "muchos suelen llegar con miedo, o agresivos, sin entender la situación porque no confían en las personas"."Una de las imágenes más lindas es ver como la primera vez descansan sin tener miedo", contó Javiera emocionada.Concretamente, su alternancia en el carácterconstantemente.Al respecto, Javiera explicó que son vulnerables a "choques de autos y motos, peleas con otros perros, lluvia, frío y sobre todo a la maldad de la gente"."Lamentablemente encontramos perros que fueron golpeados, quemados, o cachorros recién nacidos abandonados. Todo porque la gente no recibió la educación necesaria para considerar al animal como un ser sintiente y no hacerle daño", se lamentó.