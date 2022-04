La Red de Editoras de Género se reunió para impulsar un periodismo inclusivo

El primer encuentro de la red de Editoras de Género se realizó en la ciudad de Buenos Aires. Foto: prensa Unfpa Argentina.

Eluna iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en el país, concluyó este fin de semana en Buenos Aires, luego de, y se compartieron experiencias y aprendizajes colectivos para optimizar las producciones periodísticas.Durante la reunión se trabajaron problemáticas y desafíos comunes teniendo en cuenta las particularidades de cada medio y cada provincia.El intercambio fue sobre lasademás de la importancia de construir una agenda común de temas diversos e igualitarios, relacionada con la prevención de las violencias por motivos de género, y los derechos sexuales y reproductivos.Asimismo,para lograr contenidos no sexistas y libres de violencias.La editora de Género y Diversidades de Télam, Silvina Molina, integra la REG, de la cual también forman parte Marina Abiuso (TN/ Artear), Carmen Amador (El Tribuno de Jujuy), Mariana Iglesias (Clarín); Ingrid Beck (Letra P); Laura Loncopán Berti (Diario Río Negro); Julia López (Sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo); Gabriela Pellegrini (Chaco TV, Radio Provincia y Agencia FOCO); Clarise Sánchez Soloaga (República de Corrientes) y Gabriela Weller (Multimedios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba).y el equipo de la agencia de Naciones Unidas que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, y el fin de las violencias en el país.“Las editoras de género tienen un rol fundamental, no solo en cada medio de comunicación sino también hacia el afuera, ante audiencias que demandan cambios en las coberturas. Es importante valorar el esfuerzo que hacen desde sus lugares, porque son estratégicas en el cambio de normas y concepciones sociales y culturales”, expresó Isasi.Y agregó: “, que es mirado internacionalmente”.Defensora del Público de Argentina, también participó del encuentro, donde además de detallar las funciones y alcances del trabajo del organismo, planteó posibles líneas de acción junto a la REG., resaltó la Defensora, y habló de "la necesidad de contar con el compromiso y apoyo de las empresas y medios periodísticos".La REG se presentó el 25 de noviembre de 2021 por iniciativa de Unfpa Argentina y es única en el mundo.También producirá contenidos, recursos y herramientas que permitan avanzar en coberturas que no reproduzcan las violencias y que respeten y garanticen los derechos de las mujeres y LGBTIQ+, además de favorecer la construcción de una agenda mediática diversa.Como parte de las próximas acciones, se desarrollarán también una serie de recomendaciones para que los medios incorporen y jerarquicen el rol de las editoras, además de propiciar protocolos para prevenir situaciones de violencia.La REG fue reconocida con el premio Lola Mora que otorga la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires y por el Círculo DirComs, asociación civil integrada por responsables de las comunicaciones corporativas de grandes empresas privadas y públicas del país.