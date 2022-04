El clima que se viene: vientos, nieve y temperaturas elevadas en el norte y zonas cordilleranas

Se espera la acumulación de entre 60 y 80 centímetros de nieve en Chubut, Neuquén y Río Negro./ Foto: Archivo.

Alerta nivel AMARILLO🟡

- Sectores de Corrientes y Entre Ríos por #Tormenta⛈



- Sectores de Mendoza y Catamarca por viento #Zonda🌬



- Cordillera de Mendoza y sectores de NQN por #Viento🌬



Intensas lluvias en el centro del país, altas temperaturas en el norte argentino que podrían alcanzar los 40 grados, y abundantes nevadas en la zona de cordillera son las condiciones meteorológicas que se mantendrán por lo menos hasta el miércoles como consecuencia de la sucesión de varios sistemas de baja presión, precisó este lunes el“Desde hace unos días hay unque originó lluvias y tormentas en el sur del litoral y provincia de Buenos Aires, ahora ya se encuentra, es decir que irá desde el centro al norte del litoral y va a seguir generando”, precisó Cindy Fernández, meteoróloga del organismo en diálogo con Télam.También advirtió que “prevalece unpor lluvias y tormentas” para la provincia de Corrientes que podría estar acompaño de caída de granizo.Un sistema de baja presión que se originó en el Pacífico esta interactuando en la zona cordillerana de la Patagonia y, a medida que siga avanzando hacia el este, va a generar vientos y nevadas.Esta situación originó “alertas meteorológicos dede nivel amarillo desde el centro dehasta la cordillera de Mendoza”, advirtió Fernández, y remarcó que este evento “va a dejar, desde esta noche, unos 30 o 40 centímetros más de nieve, que se agrega a la que ya se acumuló durante el fin de semana”.En este sentido, el organismo emitió alertas por distintos fenómenos para nueve provincias: de nivel amarillo por tormentas, que pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo para varias localidades de la provincia de Corrientes: Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.En esas zonas los valores de precipitación acumulada pueden ubicarse entre los 40 y 70 milímetros, por lo que el SMN recomendó que los pobladores eviten actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y eviten sacar la basura para no impedir que el agua se escurra.En cuanto a las alertas amarillas por nevadas, que ocasionará la, alcanzan ay las provincias de, con velocidades de entre 60 y 85 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros.Además de las recurrentes nevadas hay alerta por viento Zonda de entre 45 y 65 kilómetros por hora, para el sur de Mendoza, advertencia que estará vigente este lunes y martes por la tarde ; también está pronosticado que este viento afecte al oeste de La Rioja y San Juan.La especialista remarcó que, además del Zonda, la región registrará vientos intensos en la zona de la cordillera, desde Neuquén hasta Catamarca, fenómeno que está previsto que continúe hasta el miércoles: “se trata de un período muy ventoso que afecta la Patagonia y región de cuyo, a veces viento común y a veces zonda, varios fenómenos concentrados en uno”, explicó Fernández.A su vez, en el extremo norte del territorio nacional se esperan dos jornadas bastantes calurosas, aunque “no hay alerta, pero las temperaturas pueden superar los 35 grados", advirtió la especialista y señaló que “a partir del miércoles se acerca un frente frío que hará descender las temperaturas”.“Mañana después del mediodía un sistema originará algunas tormentas en La Pampa y el oeste de Buenos Aires, este evento se intensificará y avanzará hacia el noreste, afectando La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires; con lluvias y tormentas similares a las de ayer”, señaló la especialista.Este fenómeno traerá para el área mencionada lluvias y tormentas de variada intensidad y, si bien aún no hay una alerta emitida al respecto, “para la zona se mantiene el monitoreo, siguiendo de cerca la situación”, afirmó a meteoróloga.Para el área metropolitana se esperan jornadas con lluvias y tormentas de variada intensidad con poca amplitud térmica ya que son días “de mucha nubosidad y precipitaciones y después de las tormentas del martes o miércoles rotará el viento al sur generando un descenso en las marcas térmicas mínimas, que rondarán los 10 grados”, concluyó la especialista.