Jujuy inició la cosecha de cannabis medicinal "más importante de Latinoamérica"

Lainició unade”, que permitiráy lanzar nuevos productos medicinales, informaron las autoridades locales.Durante el acto de iniciación de la cosecha, donde se ofrendó a la tierra fértil, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo, que tiene por objeto producir un producto medicinal de alta calidad cumpliendo las normas internacionales "más exigentes" de seguridad.La cosecha de 35 hectáreas de producción pública, gestionadas por la empresa estatal jujeña Cannava, permitirá aumentar la producción del aceite de grado farmacéutico Cannava CBD 10 y avanzar en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos medicinales.El ministro de Salud de Jujuy, Antonio Buljubasich, agradeció "en nombre de todos los pacientes que se van a ver beneficiados con estos cultivos" y aseguró que el cannabis es "un camino" ante la falta de respuestas de la medicina "para los niños que tienen y padecen las epilepsias refractarias".Según se indicó,, que se traducirán luego en laboratorio en cerca de 1.000 kilogramos de ingrediente farmacéutico activo, de extractos de cannabinoides "altamente purificados que son con los que la provincia elabora el aceite farmacéutico Cannava CBD 10".Este producto medicinal, que "miles de jujeños utilizan para mejorar su calidad de vida", ya se está vendiendo en las distintas farmacias de la provincia y contará "pronto con la autorización de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para vender en el resto del país y la región", afirmó Morales."Son hitos que se enmarcan en el cambio de matriz productiva para que el pueblo de Jujuy tenga más oportunidades", señaló el gobernador, y detalló que el proyecto empleó a un total de 145 trabajadores directos y "seguramente habrá más durante la cosecha".En tanto, el presidente de la empresa estatal Cannava, Gastón Morales, destacó que esta producción pública pone a Jujuy "en la senda de los nuevos desarrollos del futuro y del desarrollo de una nueva economía del bienestar".Asimismo, aseguró que se trata de uníntegramente producido en Jujuy bajo las normas de buenas prácticas agrícolas y de manufactura para la elaboración de medicamentos, que está siendo "altamente requerido por laboratorios no sólo nacionales sino también extranjeros"."Para este camino que se abre primero hay que dedicarse a cosechar la planta, que demanda una selección genética muy exigente y criterio y precisión técnica, así como también trabajo de planificación de cultivo y plan nutricional adecuado para cada una de las plantas", explicó el titular de Cannava.Durante un acto en la plantación, se dio inicio a la etapa productiva a escala internacional y el gobernador expresó que "no tenemos techo en los desarrollos" del cannabis, que posiciona a la provincia "como el principal productor de cannabis medicinal en Latinoamérica", en el marco de "una política pública de salud compatible con la estrategia de diversificación de la matriz productiva que impulsa el gobierno de la provincia de Jujuy".Además, Morales destacó las oportunidades de desarrollo científico y productivo que posibilita y mencionó la articulación con la Universidad Austral, que está investigando la posible utilización del cannabis para pacientes oncológicos, y con la Universidad Nacional del Nordeste que están investigando, que estudia el uso de las fibras del cáñamo para la industria textil."Hemos compartido conocimiento con todas las provincias argentinas y hemos buscado abrir el conocimiento y no ser mezquinos con todo el saber que generamos todo este tiempo", señaló el gobernador e instó a seguir apostando por "proyectos que piensen en la salud del pueblo".