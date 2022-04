Alberto Fernández: "Vamos a fortalecer la Salud Mental y debe de dejar de ser un tabú"

Fue la primera vez que un Presidente visitó el Hospital Nacional Laura Bonaparte y los empleados no se privaron de la selfie.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, le agradeció que aún antes de la pandemia haya estado interesado en el tema de la salud mental.

Para que el plan funcione, es necesario que se sumen a la propuesta las provincias y CABA.

Que deje de ser un tabú

. Y el Estado trabaja en una una recuperación integral de la sociedad en todas las dimensiones, también la emocional y psicológica porquese generó”, dijo el presidente Alberto Fernández en la presentación de lal que se hizo en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, centro de referencia nacional para esa problemática en el país.Y hablaba de lo que dejó la pandemia ya no en el cuerpo, sino en el alma.“La. Cada persona tiene que saber que no está sola y no podemos hacer más oídos sordos a ese problema”, afirmó en un discurso en el que aclaró que dada su seriedad no iba a improvisar, sino a leer.Más de mitad de la población argentina manifestó haber sentido algún padecimiento psíquico durante la pandemia, según los resultados preliminares de una serie de investigaciones sobre salud mental y coronavirus que está haciendo el Conicet, confirmó a Télam una alta fuente de Casa Rosada.Lo que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, define como “padecimientos inespecíficos e incertidumbre”. Por eso, Fernández hace tiempo le encargó al ministerio de Salud que articule con otros ministerios y con las provincias lo que este lunes se presentó como una política de Estado para la que el ministerio de Salud va a contar con, el doble de dinero previsto para el área.El plan es ambicioso y no tiene un tiempo definido de concreción, pero la idea es ir avanzando todo lo que se pueda.Uno de sus objetivos es lograr que todos losOtro,para las personas que tienen esta problemática dejen de ser estigmatizados por la sociedad..También se prevé lacedidas por el ministerio de Desarrollo Social y Hábitat para que laspuedan pasar un tiempo allí y que luego intervenga el ministerio de Trabajo para ayudarlas a conseguir un trabajo y la ampliación del sistema de la red asistencial por Telemedicina para hacer interconsultas en el abordaje de casos complejos en las provincias que convenien con la estrategia, entre muchos otros puntos importantes.Pero hay más: La Estrategia Federal de abordaje Integral de la Salud mental que presentaron la ministra de Salud Carla Vizzotti y el Presidente prevé la implementación de las(RISAM), lade la, la(ahora ahora eso no ocurría).También se va a trabajar para que se cree una. Esa línea se sumará a las que funcionan hoy día.La del Hospital Bonaparte, por ejemplo, antes de la pandemia era sólo informativa. Desde la pandemia se saldaron las dudas e inquietudes de los que llamaban para saber qué hacer si tenían síntomas o habían contraído el virus y ahora que la pandemia está cediendo, la idea es que funcione 24 horas para atender a cualquier persona que llame con una crisis emocional.Cabe destacar que Argentina no es original: la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla del malestar social consecuencia de la pandemia. Esto es, un impacto multidimensional al que no es ajena la salud mental y del que hay que intentar recuperarse.Si la salud mental es un tabú, el suicidio lo es aún más. Pero es un error no hablar del tema, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina cuenta con la Ley de prevención de suicidios. La idea es asistir a las provincias para fortalecer su implementación.También se estipula la creación deY es clave que lostengan más lugares para ser tratados: para eso es clave elClaro que todo está sujeto a que trabajen en conjunto los ministerios y las provincias. Pero altas fuentes del ministerio de Salud dijeron a Télam que hay muy buena voluntad para implementar estos cambios, aprovechando la dinámica de interacción permanente y articulación a la que obligó la pandemia.El tiempo dirá cuánto se avanza y el ministerio se ocupará de informar qué provincias se suman a la propuesta.