Elon Musk está cada vez más cerca de comprar Twitter

A principios de mes, Musk compró el 9,2% de las acciones de Twitter, acción que lo convirtió en su mayor accionista individual.Foto: AFP

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Elon Musk está a un paso de una posible compra de Twitter por, tras la reactivación de las negociaciones con la junta directiva de la plataforma. La movida, informada por la prensa estadounidense, generó este lunes un alza de las acciones de la red social hasta un 6,2% en las primeras operaciones en Wall Street.De concretarse el acuerdo, la persona más rica del mundo controlará una de las plataformas de expresión más populares del mundo: "Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión", tuiteó este lunes, durante las especulaciones por el inminente anuncio.Según el interés expresado por Musk de "garantizar la libertad de expresión de la plataforma", una de las lentes públicas se enfocará en ver qué sucede con la cuenta del expresidente Donald Trump, que Twitter vetó de forma permanente en enero de 2021 "debido al riesgo de nuevas incitaciones a la violencia", tras los disturbios en el Capitolio.Según varios medios, como The New York Times, The Wall Street Journal y la CNBC, Twitter podría anunciar su adquisición por parte Musk, quien propuso comprar todo el grupo por 54,20 dólares la acción y retirar la plataforma de la Bolsa de Nueva York.El billonario dueño de Tesla y Space X había hecho pública una oferta para comprar la empresared el pasado 14 de abril, que fue rechazada. Pero este fin de semana las partes se reunieron y se especula en que pronto se anunciará un acuerdo.Si la oferta se acepta tal cual, valoraría a Twitter en 43.000 millones de dólares, frente a los 38.500 millones de dólares actuales. La semana pasada Musk informó que logró conseguir el financiamiento y reveló un plan de financiación -que incluye el respaldo de Morgan Stanley-, informó la agencia AFP.También consideró la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al consejo de administración.Aunque los vaivenes entre Musk y Twitter datan de hace tiempo, el camino oficial se concretó a principios de abril cuando el fundador de Tesla compró el 9,2% de las acciones de la red social, acción que lo convirtió en en elde la empresa.Una semana más tarde, el multimillonario de 50 años dio un paso más al presentar una oferta para comprar el 100% de Twitter por 43.000 millones de dólares, afirmando que era su "mejor y última oferta" y prometiendo cambios en la plataforma.En un principio, la junta directiva había adoptado la cláusula llamada "" (poison pill) para dificultar la oferta pública de adquisición que presentó Musk, cuya fortuna se estima en 269.000 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.Esa cláusula establece que si un accionista alcanza más del 15% del capital de Twitter, el consejo se reserva el derecho de vender las acciones a todos los demás accionistas. Sin embargo, las negociaciones se volvieron a activar.Según expresó en su carta para adquirir Twitter el 14 de abril, el "principal interés" de Musk radica en ""."Invertí en Twitter porque creo en su potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo. Y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione", describió el hombre más rico del mundo. No obstante, añadió que desde que hizo su inversión, ahora puede ver que "la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual", así que sentenció, "Twitter debe transformarse en una".Con 83 millones de seguidores, Musk utiliza su cuenta para múltiples propósitos: realiza encuestas sobre lo que los usuarios buscan de la red social, como el botón de editar; anuncia promesas y cambios, como que irá detrás de los bots de spam y garantizará la libertad de expresión, hasta comparte memes como su reciente comparación entre Bill Gates y el emoji de una persona embarazada.Otra de las propuestas esbozadas por Musk en sus tuits hablan de que la red social dependa menos de la publicidad, y más de un modelo de suscripción.Tras el posible acuerdo anunciado por los medios, las acciones de la red social subieron este lunes hasta un 6,2%, llegando a un máximo de 51,98 dólares, en la previa a la apertura del mercado.