Chubut: desapareció un joven en el mar sobre una balsa casera que fue arrastrada por el viento

Imagen TV.

Con este nuevo caso, ya son cinco los buscados en Chubut por tragedias náuticas en menos de tres semanas

Un joven de 26 años desapareció el sábado en el mar cuando se introdujo con una balsa de fabricación casera en una zona de la costa atlántica, cerca de Comodoro Rivadavia, al sudeste del Chubut, durante una jornada de intensos vientos que persistían hoy, por lo cual efectivos de distintas reparticiones esperan que las condiciones del tiempo mejoren para iniciar la búsqueda, se informó hoy oficialmente.El subsecretario de Defensa Civil de Chubut, José Mazzei, explicó a la agencia Télam que, de acuerdo con la información que pudieron recolectar, "la persona se introduce en el mar en pleno temporal de viento, con la intención aparente de probar una balsa de construcción casera, diseñada con tambores (de 200 litros) en desuso".El joven buscado fue identificado como Leonardo Almada, quien es oriundo de Trelew y se encontraba en la zona costera cercana a Comodoro Rivadavia con un amigo cuando se introdujo en el mar cuando vientos del sudoeste soplaban con una intensidad superior a los 70 kilómetros e incluso había ráfagas por encima de los 100 kilómetros."Por lo que nos dice el denunciante, ni bien la balsa comenzó a flotar empezó a ser empujada por el intenso oleaje que produce el viento, lo que hizo que en pocos minutos estuviera a kilómetros y al rato ya no se la vio más desde la costa", indicó a Télam el funcionario.Las condiciones meteorológicas con alerta amarilla por fuertes vientos hicieron imposible la búsqueda por vía marítima y se teme que hoy tampoco podrá desarrollarse la navegación pues se esperan que persistan las ráfagas y un oleaje superior a los 5 metros.El funcionario admitió que si bien mantienen la esperanza de encontrarlo con vida, eso "sería un milagro porque las olas son altísimas por el viento que es dominante del sudoeste y, por lo tanto, empuja a la balsa mar adentro, por lo que debería estar flotando a varios kilómetros de la costa y empujado cada vez más al este".Con este nuevo caso, ya son cinco los buscados en Chubut por tragedias náuticas en menos de tres semanas.Hasta ahora no se encontraron rastros de los aeronautas brasileños que se precipitaron al mar en cercanías de Comodoro Rivadavia cuando viajaban en una avioneta monomotor desde El Calafate, Santa Cruz, hacia la ciudad chubutense de Trelew.Se trata del empresario Antonio Carlos de Castro Ramos de 67 años (dueño y conductor de la nave), el médico ginecólogo Jean Carlo Nercolini (61) y el abogado Mario Enrique Da Silva Pinho (64), todos de la región sur de Brasil, con quienes se perdió contacto el 6 de abril y a pesar de la intensa búsqueda no fueron hallados ni tampoco elementos del fuselaje que pudieran orientar el rastrillaje.A ellos hay que agregar al niño Baruc Pacheco, de 4 años, quien se reportó como desaparecido junto con su hermana al perderse de vista en el lago Musters, sobre el sudoeste del Chubut, cuando probaban un bote inflable que fue arrastrado por el viento.Al momento de la desaparición, el último viernes santo (15 de abril) Baruc iba junto con su hermana Luna Pacheco, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado flotando al día siguiente.Se sabe que el niño subió al bote con un "wader" -especie de mameluco impermeable que se utiliza para pescar- pero que se desaconseja para utilizar sobre una embarcación porque de producirse una caída se adhiere al cuerpo o se llena de agua y la persona es arrastrada al fondo.