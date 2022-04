Cuatro planetas se alinean en el cielo y ofrecen un espectáculo poco frecuente

El fenómeno podrá ser observado a simple vista.

En un acontecimiento poco frecuente,, en una, que se puede observar a simple vista poco antes del amanecer y que durante esta semana ofrecerá nuevas conjunciones a las que se sumará la Luna.“La observación de los planetas no es algo raro, se ven a simple vista siempre, lo interesante es que (ahora) están formando una zona compacta en el cielo y en un solo golpe de vista ves a los cuatro, cuestión que en otro momento quizá te lleva toda la noche”, remarca Mariano Ribas, responsable del área de divulgación científica del Planetario de la ciudad de Buenos Aires.También el doctor en Astronomía y profesor de la Universidad de La Plata Guillermo Bosch resalta quey justo durante casi todo un mes los vemos como muy cerquita entre sí, como aparentemente alineados”, por lo que sostiene que es un evento interesante desde el punto de vista educativo y para disfrutar en la observación.Hasta fines de mayo, aproximadamente entre las 5 y las 7 de la mañana, mirando hacia el este y desde cualquier punto de la Argentina (y del mundo) se puede observar –de abajo hacia arriba, en una línea recta-, a Júpiter, Venus, Marte y Saturno formando una suerte de “caravana” en el cielo.Pero lo que sólo se podrá apreciar este miércoles 27, alrededor de las 6, es un–de más o menos 4 grados- que formarán Venus, Júpiter y la Luna, los tres astros más brillantes del cielo.“Para que una persona tenga una idea, los tapas con el puño extendido al cielo y te sobra puño, entran en el campo visual de un larga vista común y corriente”, graficó Ribas, para explicar la cercanía relativa en la que se los podrá ver.También habrá otro evento particular sólo observable en los pre-amaneceres del 30 de abril y el 1 de mayo:Desde la perspectiva de la Tierra, se los podrá observar casi pegados -a medio grado aproximadamente- pero sólo en apariencia, porque Júpiter se encuentra cuatro o cinco veces más distante de Venus en millones de kilómetros.Las conjunciones y los “juegos geométricos” que ofrecen los astros en el cielo, como la alineación de los cuatro planetas que se puede observar en estas semanas,“No es algo periódico, que se reproduzca cada exacto número de años. Obviamente que las órbitas de los planetas y su posición aparente en el cielo se pueden calcular de acá hasta el fin de los tiempos, pero no es que haya un patrón, es algo poco frecuente”, sostiene Bosch.Y agrega: “Desde el punto de vista didáctico es bueno porque está mostrando visualmente que todos los planetas del sistema solar prácticamente compartimos un mismo plano, como lo vemos en las ilustraciones didácticas. Es interesante si mirás al cielo y te imaginás unir con los puntitos que pasan por esos cuatro planetas, estás como visualizando el plano de la eclíptica”.También el responsable de Divulgación Científica del Planetario porteño destaca lo relevante de poder ver, desde nuestra perspectiva, a Júpiter, Venus, Marte y Saturno formando una suerte de “caravana de planetas” porque“Estas cosas se dan pocas veces por décadas, no hay un intervalo (de años), a veces estas circunstancias se dan en el cielo en el pre-amanecer como ahora y en otros años se ha dado en el cielo del anochecer”, explica Ribas y remarca que “esto no tiene ningún daño ni beneficio para la gente ni ninguna cuestión mágica, simplemente son planetas que se ven a simple vista que forman caprichosas formas en el cielo y es lindo verlo y entenderlo como un juego de geometría”.Ambos especialistas recuerdan que observando este tipo de fenómenos los estudiosos de la Antigüedad fueron entendiendo los distintos objetos que componen el cosmos. “La fascinación de siempre del hombre por entender y registrar qué es lo que pasaba en el cielo es el punto de partida de la astronomía”, concluye Bosch.