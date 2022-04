Debaten el uso de la tecnología para potenciar los aprendizajes en presencialidad

Especialistas destacaron la importancia de trabajar en la incorporación de tecnologías acordes a las propuestas pedagógicas de cada institución. /foto archivo

sin perder de vista lo irremplazable de la presencialidad, aunqueque impuso la pandemia por coronavirus.Entrevistados por Télam, los docentes y especialistas en tecnologías de la educación Yuri Caminos, Julio Alonso y Diego Levis reflexionaron acerca de cómo se puede incorporar la batería de "pedagogías pandémicas" desplegada en la virtualidad para enriquecer al sistema educativo postpandémico."Me parece que es el momento de reflexionar de qué manera la incorporación plena de las tecnologías digitales en los procesos educativos puede servir para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje", expresóY resaltó que el desafío es lograr, de modo tal que "se pueda hablar de una apropiación socioeducativa de las tecnologías y medios digitales"."Las posturas frente a las tecnologías educativas, pero creo queaseguró por su parteEn busca de "disipar el humo que rodea a las tecnologías educativas", Caminos destacó que lo importante es que "siempre haya una propuesta de enseñanza detrás de cualquier tecnología que, por sí misma no nos va a resolver nada, ya que la fortaleza está dentro de la propuesta del docente".Especializado en entornos virtuales de enseñanza, consideró que es "vital" poder trabajar en. Ese es el salto que debemos dar", afirmó.Aunque reside en la localidad bonaerense Mar de Cobo,donde, acompañado por un docente que se encuentra en el aula junto a los estudiantes,, un pque desde 2007 promueve la integración de la tecnología a la educación con el fin de mejorar los aprendizajes."De esta manera, se puede cubrir la falta de docentes y llegar con determinadas temáticas a zonas más alejadas de los centros urbanos donde siempre es más complejo conseguirlos", indicó el especialista, para quienpese a las complejidades por su dimensión territorial.Al respecto,destacóa la hora de acompañar estos "grandes desarrollos" y podercomo así también la capacitación necesaria a docentes y estudiantes para potenciar los usos educacionales.: Google, Apple, Amazon, Facebook, que ya tenían plataformas educativas, no las mejores pero tenían lo mínimo al menos. Fue una forma fácil de salir del paso", señaló Alonso.Sin embargo, advirtió que "no dimensionamos toda la información que entregamos durante la virtualización forzada con la grabación de clases, subida de materiales, calificaciones e intercambios"."La pregunta que debemos hacernos es", dijo al respecto.Los especialistas coincidieron en destacar laentre otras políticas que sony que "hay que seguir promoviendo tanto para los docentes como para los estudiantes y las familias"."Creo que es posible romper con las cadenas de todo el multimedia del comercio más extremo y construir colectivamente una salida que rompa con todas esas tendencias que encorsetan y se venden como exitosas", reflexionó Caminos.Y, en esa línea, Levis añadió que si bien resulta evidente la necesidad de incluir tecnología en la educación, se debe conocer para qué fines se la está incorporando, ya que "Con grandes desafíos educativos por delante, los especialistas concluyeron que es necesario "pensar iniciativas que estén situadas, que sean específicas de los proyectos pedagógicos de cada institución en la que trabajamos y la comunidad a la que estamos destinados".