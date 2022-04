Dónde están las feministas, LGBTI+ y mujeres en la ciudad de Buenos Aires

El tour porteño feminista del que participó Télam comienza en la Costanera Sur de la ciudad / Foto: Victoria Egurza

Mapamunda, viajar con mirada feminista

Fuente de las Nereidas, obra de la escultora tucumana Lola Mora / Foto: Victoria Egurza

Sólo el 3% de las calles nombran mujeres / Foto: Victoria Egurza

"La excepción es Eva Perón, de ella sí encontramos calles y monumentos", resaltó Garziglia / Foto: Victoria Egurza

Foto: Victoria Egurza

Monumento a la generala Juana Azurduy, protagonista de las guerras por la independencia del continente / Foto: Victoria Egurza

Las pioneras que generaron hitos en la historia argentina de la igualdad y equidad de género y sentaron las bases de los movimientos de mujeres y feministas del país, son protagonistas de un tour turístico que realizan en el barrio de Puerto Madero las integrantes de FemiTour, un proyecto autogestivo que ahora suma, además, su segundo libro.son periodistas feministas que en 2019 identificaron que las y los turistas que llegaban a Buenos Aires se interesaban por los feminismos de Argentina, el movimiento Ni Una Menos y el proceso colectivo que concluyó en la ley de interrupción voluntaria del embarazo."En los tours, las historias que se contaban siempre eran con protagonistas varones y nunca se hacía énfasis en el rol de las mujeres. Por eso y a partir de muchas consultas que tuvimos de gente que venía a Buenos Aires, diseñamos este tour y obtuvimos la habilitación para hacerlo", cuenta a Télam Depaoli,Así comenzó esta experiencia que se potenció con cuentas en redes sociales ante el contexto de pandemia por coronavirus, y que sumó publicaciones.En estos días presentan, historias de mujeres para colorear, un libro con un mapa de la ciudad de Buenos Aires que tiene ilustraciones para pintar.El año pasado lanzaron junto a Viajera Feminista, la guía Mapamunda, con tips y preguntas para recorrer ciudades con otra mirada.Las preguntas que propone Mapamunda son: ¿Cómo están representadas las mujeres y LGBTI+ en el espacio público? ¿Y sus luchas? ¿Cómo cuenta la industria del turismo la historia y las costumbres de las comunidades que se visitan? ¿Quiénes y cómo enuncian esas historias? ¿Quiénes realizan el trabajo invisible que mueve la industria del turismo? ¿Cómo explorar con perspectiva de género? ¿Cómo "surfear" al patriarcado en un viaje? ¿Cómo afecta el turismo a las comunidades locales?Algunas de estas inquietudes son las que va respondiendo el tour porteño feminista del que participó Télam, que comienza en la Costanera Sur de la ciudad, frente a la Fuente de las Nereidas, la obra de la escultora tucumana Lola Mora.Es sábado, el sol otoñal es amable para caminar Puerto Madero e ir descubriendo y re descubriendo mujeres argentinas y latinoamericanas en el barrio con todas sus calles en femenino.Leticia Garziglia es la guía del tour en el que participan personas llegadas de Rosario, Córdoba, bonaerenses, de Uruguay y de Italia.En el inicio hay una introducción de intercambio entre quienes harán el recorrido de dos horas.. Sólo Carlos Jáuregui -primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, fallecido en 1996- es homenajeado con una estación de subte con su nombre", cuenta la profesional.En el caso de las mujeres ", el 61% tienen nombre de hombres y el resto son sucesos. Sólo Madrid tiene un 21% de nombres femeninos en sus calles y en la ciudad de Neuquén también hay un crecimiento de calles que nombran mujeres", agrega.Garziglia explica porqué se eligió Puerto Madero, y relata la tarea de, la política que lideró un proceso que consiguió que todas las calles de ese barrio tengan nombre de mujeres.El tour continúa destacando a, estratega que luchó por la independencia americana junto a su marido, Tupac Amaru II. Es la única mujer indígena y afro nombrada en calles y espacios de Puerto Madero.Y el recorrido avanza en los años, y la idea de esta crónica no es spoilear el tour. Sólo agregar queque impactaron en el acceso a derechos igualitarios en el país, ya que sería imposible hablar de todas las que figuran en el barrio."El paseo incluye historias de mujeres que se reconocían como feministas y otras que no, porque creemos que el feminismo no se agota en mujeres hablando sobre derechos de las mujeres; es visibilizar las historias de aquellas que tuvieron otros roles en la historia, aún sin reconocerse feministas", aclara Depaoli.La visita termina fuera del barrio, pero muy cerca: en la Plaza del Correo, frente al Centro Cultural Kirchner, en el monumento a la generala Juana Azurduy, protagonista de las guerras por la independencia del continente, del escultor Andrés Zerneri ."Hay escasez también de monumentos de mujeres. Allí también estamos sub representadas. Hay esculturas de desnudos, figuras abstractas, madres. La excepción es Eva Perón, de ella sí encontramos calles y monumentos", resalta la guía.Uno de los turistas italianos es periodista y está escribiendo una guía turística de Buenos Aires.Participa del tour porque la historia del feminismo en Argentina "no puede quedar afuera" de la guía en proceso, dice a Télam, y comparte cómo ha impactado el movimiento igualitario local en otros países.En distintas ciudades del mundo, en muy pocas, hay experiencias similares al Femitour.El equipo de Femitour recomienda en sus redes las cuentas en Instragram @Paseoporlaciudad (Nueva York), @sayurikoshima_bahiatourguide (Salvador de Bahía), @feministsinthecity (Francia), @womenofldn (Londres), @atourofherown (Washington) , @rvkfeministwal (Islandia), y @flaneadoras (España).En Argentina, enhay una experiencia similar a cargo de, una asociación civil integrada por profesionales de diferentes disciplinas."El trabajo tiene distintos abordajes, desde la creación de una base de datos hasta la interacción con turistas y ciudadanes, para visibilizar y reconocer a mujeres y diversidades protagonistas en nuestra ciudad", cuenta a Télam, Victoria Chabrando, que integra el equipo de la ONG.Las diversas actividades pueden verse haciendo click aquí Otra iniciativa interesante es la que ofrece la Universidad de San Martín (Unsam). Se trata de una, que este año tendrá su tercera edición, con inscripciones abiertas hasta el próximo 2 de mayo.Femitour fuepor la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, hace tours en español e inglés, algunos nocturnos y en noches de luna llena, y también hace recorridos con estudiantes de escuelas secundarias.Hay sorpresas a lo largo del recorrido y al final, para disfrutar un buen viaje feminista porteño.