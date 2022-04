Trabajadores de la salud cumplen paro contra Larreta y reclaman un aumento salarial

Trabajadores de la salud de CABA realizan un paro de 24 horas en reclamo de un aumento salarial VER VIDEO

Los trabajadores de la salud nucleados en la agrupación Hospitales de la Ciudad de ATE realizan este viernes un paro por 24 horas en reclamo de, en rechazo a losen el sector y en reclamo del reconocimiento a la carrera profesional de enfermeros, terapistas y técnicos."Estamos transitando una nueva jornada de lucha con un paro de actividades, porque. Por eso estamos reclamando apertura de paritarias ya", señaló este viernes a Télam Héctor Ortiz, coordinador de la agrupación Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En ese marco, el dirigente de ATE destacó la "alta adhesión al paro general" que se registra entre los trabajadores de la salud porteños y anunció un nuevo "paro y movilización" a la sede del Ministerio de Hacienda local, anunciados para el próximo miércoles."Hoy estamos de paro y la semana que viene vamos acon otro paro y movilización por nuestras demandas que no son escuchadas por los funcionarios del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta", adelantó Ortiz.El gremialista cuestionó que los trabajadores de la salud de CABA, tras haberse comprometido frente a la urgencia de la pandemia, "incluso con la vida" en algunos casos, hoy sean despedidos o permanezcan trabajando pero "con sueldos de hambre"."Por eso vamos a profundizar nuestro activismo con más jornadas, bajo el lema", remarcó.Minutos después de las 13, en una rueda de prensa ofrecida desde el Hospital Ramos Mejía en el barrio de San Cristóbal, Ortiz mencionó entre el abanico de reclamos dirigidos al Gobierno porteño la "urgente apertura de paritarias y un aumento salarial acorde a la inflación"."Necesitamos mejorar las condiciones de trabajo", exigió, e insistió en la denuncia por el despido continuo de trabajadores de salud de CABA que habían sido contratados para enfrentar la pandemia., advirtió.Finalmente, el gremialista enumeró la batería de demandas que le reclaman a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que consiste en "el blanqueo de los ítems no remunerativos a remunerativos, el pago de un plus de área critica, el reconocimiento de las horas extras en módulos y guardias técnicas, y la inclusión a la carrera profesional y el pase a planta permanente de los y las contratadas", según detalló.