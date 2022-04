Subte: deberán garantizar el transporte a personas con discapacidad motriz

La medida rige para todas las estaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires / Foto: Pablo Añeli.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) exigió, junto con asociaciones que representan a personas con discapacidad, al Gobierno porteño, la empresa Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que todas las estaciones de subte cuenten con instalaciones necesarias para "garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz", informó el organismo.



En el marco de una acción judicial, y a pedido de la Defensoría, dictaron una medida cautelar que dispone que, hasta tanto no se resuelva la cuestión, se "garantice un sistema alternativo de transporte para las personas con discapacidad motriz".



A su vez, también solicitaron que se brinde información del estado de los medios de elevación en tiempo real, tanto a través de su página web como telefónicamente a través del 0800-333-6682.



"El sistema alternativo de transporte implica que la empresa concesionaria de la red de subtes debe hacerse cargo del traslado de una persona con discapacidad motriz de la estación sin accesibilidad hasta otra que sí la garantice", detalló la Defensoría.



Desde Emova, la nueva empresa concesionaria del subte porteño, publicaron en su web un listado con el estado de los medios de elevación en cada estación.



Por su parte, la Defensoría audita el estado de cada estación de subte y publica un índice donde detalla el funcionamiento de los medios de elevación en cada estación.



Por último, y ya por fuera del amparo, el organismo porteño trabajó para que la empresa Emova instale una extensión de pasamanos en la estación Río de Janeiro, de la línea A, en los accesos NE, NO y Sur, según notificó la empresa.



"Vale recordar que en dicha estación no hay medios mecánicos de elevación, ascensores o escaleras", concluyó el organismo.