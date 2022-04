Denuncian vandalismo y robos en cientos de bóvedas del Cementerio Parque

El cementerio está ubicado en la zona sur de la ciudad, sobre la avenida Norberto Centeno al 5000. Foto: Diego Izquierdo

Foto: Diego Izquierdo

Foto: Diego Izquierdo

Familiares de personas fallecidas y enterradas en el Cementerio Parque de la ciudad de Mar del Plata denunciaron que en los últimos días se produjo unaLa sustracción de placas, manijas, herrajes y adornos metálicos fue advertido durante el fin de semana por allegados de los difuntos, quienes hicieron pública la situación a través de las redes sociales.Este martes, familias damnificadas denunciaron estos hechos en la Oficina de Determinación de Autores, de la Unidad Funcional de Instrucción 20 de la localidad balnearia., que estuvo al frente del Municipio de General Pueyrredon entre 1983 y 1991, y falleció en 2011.El Cementerio Parque está ubicado en la zona sur de la ciudad, sobre la avenida Norberto Centeno al 5000.A partir de estos hechos, el bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) presentó un pedido de informes al Ejecutivo comunal en el Concejo Deliberante local."Numerosas familias expresaron su preocupación y dolor por los actos de vandalismo y saqueo de las bóvedas, entre ellas los familiares del exintendente Ángel Roig, cuya bóveda también fue víctima de los hechos denunciados", señaló AM en su escrito.Según precisó esa bancada opositora,, y "no es la primera oportunidad en que se denuncian saqueos y sustracciones en bóvedas o tumbas de los cementerios municipales, como así también hechos de inseguridad que sufren los vecinos que allí concurren".En ese sentido, señalaron que el Municipio debe garantizar "condiciones mínimas de seguridad para la protección de las tumbas, nichos y bóvedas de los cementerios municipales".Pidieron además precisar la "cantidad de bóvedas que sufrieron daños y sustracciones", precisiones sobre las, entre otras".Exigieron además que se informe si "se inició acto administrativo para esclarecer los actos que condujeron a la sustracción de elementos de las bóvedas del Cementerio Parque" y "si fueron informados los familiares de los fallecidos cuyas bóvedas fueron saqueadas y vandalizadas".