Una placa en homenaje al primer trabajador de la salud que murió por Covid-19

Con el dinero abonado por la ART la familia pudo construir una casa de material, ya que Silvio, su mujer y sus hijos vivían en una precaria casilla de madera / Foto archivo.

Familiares de Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud que murió en el país de coronavirus, colocaron una placa en su honorde la localidad bonaerense de Alejandro Korn, donde trabajó como enfermero durante 10 años.La noche del 9 de abril de 2020, el enfermero tenía 40 grados de fiebre y tos y, como nunca le enviaron la ambulancia que pidió, decidió dirigirse en un remise al Instituto Médico Brandsen (IMB) donde trabajaba y dondeSilvio fue el enfermero que en esa clínica privada cuidó a Oscar, de 91 años, y Walter Oscar Montillo de 61, que eran abuelo y padre, respectivamente, del jugador Walter Montillo.Ambos murieron y las autoridades del IMB sólo informaron que se había tratado de fallecimientos por paros cardiorrespiratorios y no por coronavirus,El 11 de abril de 2020 los estudios confirmaron que Silvio tenía coronavirus, enfermedad que ocasionó su muerte el 18 de abril, convirtiéndose en el primer trabajador de la salud víctima de la pandemia en la Argentina.Este lunes,en la salita "Néstor Kirchner", en un emotivo acto donde sus compañeros de trabajo y sus hijos los recordaron con mucho afecto."Se lo extraña mucho a Silvio, parece increíble que hayan pasado dos años, todavía me extraña no cruzármelo por el camino cuando volvíamos de trabajar. Él tenía un don, una mano para aplicar vacunas por eso era muy solicitado para vacunar a los niños", recordó Silvia, cuñada de Cufré, en declaraciones a Télam.Por otra parte,, ya que Silvio, su mujer y sus hijos vivían en una precaria casilla de madera, desde donde partía de madrugada para concurrir a su trabajo, según recordó su familia durante el homenaje.El médico a cargo de la salita, Leandro Teillieri, aludió a las jornadas de trabajo compartidas con el enfermero y recorrió, junto a la familia Cufré, el office donde trabajaba el enfermero.