Dime dónde vives y te diré dónde ponen la basura en tu ciudad

Un mapa localiza basurales y puntos de tratamiento de basura.

Uno de los lugares donde se acumula basura en Bariloche. Foto: Alejandra Bartoliche.

¿Vivís cerca de un basural a cielo abierto o de algún centro de reciclado? y ¿Qué pasa con la basura en tu ciudad?, son algunas de las preguntas que pueden responderse a partir de la publicación este martes depara"El objetivo es concentrar toda la información en un solo lugar porque, si bien se conocían los datos, estaba desperdigada. Es necesario que la gente comprenda qué pasa con la basura en sus áreas de pertenencia. Y tanto los Estados como las empresas responsables de emitir tanta basura deben hacerse cargo de esta problemática", dijo a Télam la periodista ambiental Agustina Grasso, integrante de Escritura Crónica e investigadora principal de #MapaTrash Para la investigadora,"Cada zona brinda detalles sobre basurales a cielo abierto. Además, cuáles son los municipios que tienen esos basurales y los cientos de centros de reciclado con inclusión social que hay en Argentina que fomentan la economía circular para evitar que los residuos terminen en estas clases de disposición final", detalló.Grasso, quien ya había realizado el documental Trash sobre el recorrido de la basura, precisó quePor otra parte, se presentóplanes de erradicación y rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto y cooperativas y centros de reciclaje.Se trata de unjunto a sus aliados locales Aguas Danone Argentina, Fondo Danone Ecosystem y Fundación Avina con el apoyo de la Fundación Interamericana; y la plataforma Latitud R, junto a sus socios regionales: Coca-Cola, PepsiCo, Dow, Nestlé, Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, Red Latinoamericana de Recicladores.Según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,; la mayoría de ellos son formales, es decir, son el modo oficial en que los gobiernos locales eliminan su basura"."A diferencia de otros sitios de disposición y tratamiento de residuos, los basurales a cielo abierto carecen de medidas mínimas de seguridad por lo que puede encontrarse todo tipo de residuos, incluso patogénicos y peligrosos", indicó en su página el Ministerio.En ese texto, señaló que "tampoco cuentan con la impermeabilidad de los suelos donde se emplazan o la distancia adecuada respecto de las napas freáticas, los cursos de aguas superficiales, los centros urbanos u otras áreas susceptibles de recibir los impactos derivados de estas instalaciones".María Inés Roldán, una mujer de 55 años, vecina del predio de disposición final de residuos del Ceamse en González Catán, padece de púrpura trombocitopénica, una enfermedad autoinmune generada a partir de la contaminación ambiental que la llevó a tener que utilizar oxígeno."Con vecinos autoconvocados hicimos un relevamiento y encontramos muchísimas enfermedades vinculadas a la contaminación ambiental; tenemos, por ejemplo, muchos casos de lupus y de púrpura, que son enfermedades poco frecuentes y que acá tienen mucha prevalencia", describió María Inés a Télam.Roldán añadió queLa mujer, que hoy da clases en su casa porque no se puede movilizar porque es oxigeno dependiente, describió que "si uno ve el basural las montañas de desechos tienen la altura de las sierras de Tandil y aquí convivimos con eso, en los días de lluvia o de mucha humedad el olor es insoportable, tenemos mucha gente de un barrio aledaño que se alimenta de la basura y esto lleva a tener también muchos niños con sarna".Por su parte,del Instituto de Ecología Regional (UNT-Conicet) de Tucumán, explicaron a Télam que"Eso puede ser bueno si existe una estrategia para eliminarlos, porque están localizados en un punto y la estrategia entonces se hace más eficiente que si estuvieran dispersos", señalaron.Y explicaron que "la desventaja es que en estos sitios no hay ningún tipo de control en relación a los residuos que se desechan y no hay tratamiento para evitar contaminación, lixiviados o pérdidas hacia los sistemas naturales, como por ejemplo, hacia las napas freáticas o hacia las cuencas hidrográficas contiguas con toda la fauna y flora asociada, incluyendo al humano".La investigadoras expresaron que la descripción de María Inés no es exclusiva del basural de González Catán. "Existe claramente un problema social respecto a las personas que recuperan materiales en estos lugares. Lo hacen informalmente, sin protección sanitaria ni condiciones laborales dignas, incluyendo trabajo infantil en ocasiones, y haciendo muy ineficiente sus horas de trabajo, ya que los residuos llegan mezclados en lugar separados, lo que permitiría que avancen más rápido hacia la preparación de los bolsones para comercializar", dijeron.Las especialistas apuntaron quecomo manejo de la contaminación de los suelos (a través de la impermeabilización), manejos de los lixiviados y de los gases, y un adecuado manejo para evitar plagas y vectores asociados a enfermedades".También indicaron que "separar en origen (es decir en nuestros hogares donde se generan los residuos) es siempre más amigable con el ambiente y con los recuperadores informales, lo que alarga la vida de los sitios de disposición final"."Si se separan los residuos orgánicos de los inorgánicos y se 'composta' se reduce el volumen de los RSU a la mitad. El consumo local y generar la menor cantidad de residuos es la clave", finalizaron.