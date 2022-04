Efemérides del 17 de abril

1919 - NACE CHAVELA VARGAS. Nace en el distrito de San Joaquín (Heredia, Costa Rica) la cantante mexicana de origen costarricense Chavela Vargas, símbolo de la música ranchera. Grabó más de 30 discos y actuó en filmes de Pedro Almodóvar y Wermer Hergoz.



1938 - ASOCIACIÓN D. ATENAS. Se funda en la ciudad de Córdoba la Asociación Deportiva Atenas, el club más ganador de la Liga Nacional de Básquet, en cuyas filas hicieron historia jugadores de la talla de Marcelo Milanesio, Héctor “Pichi” Campana y Fabricio Oberto.



1951 - FUNDACIÓN DEL I.A.A. Mediante el decreto presidencial 7338/1951 se crea el Instituto Antártico Argentino con el fin de controlar y desarrollar la actividad científica argentina en el continente austral.



1964 - JERRIE MOCK. La aviadora estadounidense Jerrie Mock aterriza en el aeropuerto de Port Columbus (Ohio, EEUU) y se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. A bordo de su avioneta “Spirit of Columbus” volvió al punto de partida después de 29 días de viaje.



1970 - PAUL MCCARTNEY. El exBeatle Paul McCartney publica su primer disco como solista, que lleva su nombre y grabación casera en la que su esposa Linda Eastman lo acompaña en una canción. El lanzamiento de McCartney coincidió con el de Let It Be, el último álbum de The Beatles



1983 - DIEGO A. MARADONA. El astro argentino Diego Maradona marca por primera y única vez tres goles para el Barcelona español. Fue en la goleada por 7 a 2 ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Camp Nou del Barcelona.



1998 - LINDA MCCARTNEY. A la edad de 56 años muere en la ciudad de Tucson (Arizona, EEUU), la música, compositora y fotógrafa estadounidense Linda McCartney (Linda Louise Eastman), defensora de los derechos de los animales y promotora del veganismo. Fue la primera esposa del exbeatle Paul McCartney.



2011 - GAMES OF THRONES. La cadena estadounidense de televisión HBO emite “Winter is coming”, el primer capítulo de la exitosa serie Games of Thrones, inspirada en la novela de fantasía Canción de hielo y fuego, escrita por George R. R. Martin. La serie concluyó el 14 de abril de 2019, al cabo de ocho temporadas.



2014 - GARCÍA MÁRQUEZ. A la edad de 87 años muere en la Ciudad de México el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura 1982. Las novelas Cien años de soledad, El otoño del patriarca y El amor en los tiempos del cólera son las obras más destacadas del cultor del “realismo mágico”.



2016 - LIONEL MESSI. El astro argentino del Barcelona español Lionel Messi anota el gol número 500 de su carrera. Fue en la derrota del equipo “culé” por 2-1 ante el Valencia en el estadio Camp Nou.



2022 - DÍA DE LA HEMOFILIA. Desde 1989 se celebra el Día Mundial de la Hemofilia con el fin de crear conciencia sobre el trastorno hereditario que impide la normal coagulación de la sangre. La fecha conmemora el natalicio del médico Frank Schnabel, fundador de la Fundación Mundial de Hemofilia.



2022 - LUCHA CAMPESINA. Se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, instituido por la Unión de Trabajadores de la Tierra en homenaje a los 19 trabajadores rurales asesinados en 1996 por la Policía Militar en la localidad de Eldorado dos Carajás, en el estado brasileño de Pará.



2022 - DÍA DEL MALBEC. Se celebra el Día Mundial del Malbec para difundir el consumo de ese tipo de vino tinto, cuya cepa es originaria de Francia y tiene a la Argentina como mayor productor mundial. La producción argentina de Malbec equivale al 38,8% del total de variedades tintas del país.