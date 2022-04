Kreplak: “Estamos en buenas condiciones para encarar la temporada de frio”

Ministro de Salud Nicolás Kreplak controlando las postas de vacunatorios bonaerenses. Foto: Eva Cabrera.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró el sábado que la provincia está “en buenas condiciones para encarar la temporada de frio” porqueEn declaraciones a CNN radio, Kreplak señaló queporque “la varianterespecto de las otras variantes y la eficacia que conseguía antes con dos dosis, en esta variante se consigue con tres dosis; entonces el esfuerzo se consigue mucho mejor con una dosis extra”.El Consejo Federal de Salud aprobó un nuevo refuerzo de vacuna contra Covid-19, priorizando al personal de salud,, mayores de 12 años con condiciones de riesgo, fuerzas de seguridad y docentes.Kreplak indicó que esta nueva dosis “posiblemente después se extienda al resto de la población”.El ministro indicó que mientras “estemos” y señaló que “si se transforma en un virus estacional quizá tenga mucha menos capacidad de mutación”.En este sentido, señaló que “en el mundo hay algunas variantes de Ómicron que están generando brotes” y que desde la provincia están “observando lo que sucede” dado que allí, dijo, las “autoridades están mirando que han dejado descender (los casos) y que están preocupados por un”.Sin embargo, aseguró que la provincia de Buenos Aires está “en buenas condiciones para encarar una temporada de frio porque tenemos vacunas,”, aunque indicó que “no está resuelto que no vayamos a tener nuevas olas”.Kreplak indicó que oportunamente se verá “qué tipos de medidas de cuidado se pueden tomar, sin que sean cercenadoras de la vida”.Consultado sobre el uso de, consideró que se trata de “, teniendo en cuenta lo que tuvimos que sufrir: quedarse en casa, fundir empresas, comercios, no ver familiares enfermos”.que quizá si en algún momento se vuelve a pedir el uso del barbijo para reducir contagios será necesario que la sociedad acompañe, que no es algo caprichoso”, dijo Kreplak.Y, acotó: “Estamos vigilando porque; hay que estar atentos porque lo quey que sabemos lo que va a venir”.