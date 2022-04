Miles de argentinos visitaron el camión del Censo y completaron el formulario

La recorrida comenzó el 22 de febrero por Rosario, Santa Rosa, Bahía Blanca, entre tantas otras ciudades del interior.(foto Alejandro Moritz)

Miles de argentinos recibieron en los últimos 50 días el asesoramiento de especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que a bordo de un camión especialmente equipado, recorrieron el país brindando detalles sobre la forma de completar el formulario digital del Censo Nacional 2022, previsto para el 18 de mayo próximo.y que recorrió varias ciudades de todo el país, "arrojó quey que el 80% de los que buscaron asesoramiento eran personas mayores a 60 años", señaló a Télam elcomo Rosario, Santa Rosa, Bahía Blanca, entre tantas otras ciudades del interior de las provincias como Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Córdoba, donde hemos notado un gran interés del ciudadano por asesorarse y participar del censo", aseguró.A poca distancia de una pantalla lumínica de 4 metros por 4 metros que invita asesorarse sobre el censo, el marplatenseexpresó a Télam que "los promotores y promotoras te van guiando sobre como completar el censo de forma virtual, la verdad que me resultó muy práctico y útil. Ahora iré a la casa de mis abuelos y les completare a ellos también".En tanto,dijo que se enteró por la pagina del Indec de que el camión estaría en Mar del Plata. "Me vine y con mi celular los promotores me guiaron hasta completar las 61 preguntas del censo. Ahora sé que el comprobante de finalización se lo tengo que dar al censista el 18 de mayo cuando venga a casa", contó.Por su parte,, de la localidad bonaerense de Merlo, indicó: "Vine con mi señora y mis hijos a pasar el fin de Semana Santa a Mar del Plata y nos encontramos con el camión y con la colaboración de ellos completamos el censo de forma virtual y ya cumplimos con lo que consideramos un deber ciudadano".relató que "a partir del 16 de marzo, en que se habilitó el censo digital, empezamos asesorar a mucha gente, había localidades que en tres días orientábamos a alrededor de unas 500 personas y luego continuábamos el recorrido"."Las personas se metían en la pagina oficial www.censo.gob.ar , con sus dispositivos (celular o tablet) para contestar el cuestionario del censo, como casi también teníamos los que nos comentaban que ya lo habían realizado en sus casas o que preferían esperar al censista el 18 de mayo", apuntó."La gran mayoría de las personas que se acercaban al camión del censo 2022 eran mayores de 50 años, que tenían dudas, aunque también nos ha pasado que muchos jóvenes nos hacían consultas y se las aclarábamos. De todos modos en la pagina oficial hay como un tutorial o chat para ayudarte", explicó Zambrana."Haber recorrido el país permitió asesorar a las personas para responder el cuestionario en pocos minutos y al mismo tiempo dejarle al censista solo la tarea de pedir el código que aparece al final del censo confirmando que ya fue realizado de forma digital".Con el objetivo de que todos hagan el censo,para que todas las personas que no cuenten con dispositivos con acceso a internet puedan completar el Censo Digital", aseguró.