Piden que la Comisión Provincial por la Memoria investigue dos asesinatos de mujeres qom

Una joven qom pidió que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervenga ante la falta de avances en las causas que investigan los femicidios de su madre y su hermana de 14 años ocurridos en el partido bonaerense de Tigre.Las víctimas son la adolescente Micaela Fernández, víctima de trata y femicidio en el 2013; y su madre Nancy Fernández, quien fue hallada asesinada un año después, tras denunciar a una red de trata donde habría policías involucrados.Lisette Fernández, la hija y hermana de las víctimas, solicitó la intervención activa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo bonaerense autárquico dedicado a la defensa de los derechos humanos.Según informó un comunicado de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, la joven qom y su letrada, integrante del Pueblo Kolla, Paula Mercedes Alvarado Mamani, se reunieron en La Plata con la CPM en un encuentro que calificaron como "muy positivo".Entre otros aspectos, solicitaron la intervención del organismo bonaerense en los dos expedientes judiciales y realizar gestiones para que se involucre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.Según detalló Alvarado Mamani, el objetivo es analizar la autopsia realizada a Micaela Fernández en 2013, a los fines de ubicar elementos que demuestren violencia."Pedimos hacer una nueva pericia para poder demostrar que de ninguna manera fue un suicidio sino que hay elementos que configuran que fue un homicidio", explicó la letrada.La abogada pidió además "distintos medios de prueba, llamados, vinculaciones, declaraciones testimoniales de conocidos en ese momento y que Lisette aporte en primera persona su testimonio porque nunca fue llamada".Sostuvo que se trató de dos feminicidios de mujeres indígenas y remarcó que tanto ella como Lisette "hemos sufrido este tipo de violencia sobre nuestros cuerpos". Explicó que "además de la búsqueda específica de justicia por los casos de Micaela y Nancy, esto es un aporte para frenar este tipo de violencia que no es ajena a ninguna mujer indígena"En 2013, Micaela desapareció y su mamá Nancy fue a la comisaría sexta a denunciar pero "la trataron de loca" y no le tomaron la denuncia. La menor reapareció días después golpeada, con cortes en la cara y el pelo cortado de manera brutal y contó que la habían llevado a una casa donde fue abusada por varios hombres.Nancy, a pesar del temor de su hija, fue a la comisaría a denunciar y nuevamente no le hicieron caso. Esa noche se presentaron en su casa varios policías y la llevaron detenida a la comisaría sexta."India de mierda, callate la boca´", le gritaban a Nancy cinco policías mientras la golpeaban.En febrero de 2013, un conocido le avisó a Nancy que su hija de 14 años se había suicidado, pegándose un tiro en la casa de un hombre conocido como Dante 'Pato' Cenizo.La mujer nunca creyó la hipótesis del suicidio y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones, hasta la comisaría, denunciando y reclamando justicia.El 2 de mayo de 2014 Nancy apareció muerta en su casa, semidesnuda y con signos de asfixia.