Ecologistas bloquearon cuatro puentes para alertar sobre el cambio climático

Nueve científicos fueron detenidos tras una acción el miércoles en el Ministerio de Energía / Foto: AFP.

El grupo ecologista Extinction Rebellion (XR) reivindicó este viernes el bloqueo de cuatro puentes en Londres, que dificultan la circulación de la capital británica, en una acción para alertar sobre la urgencia climática."Hasta que nuestro gobierno no actúe contra la crisis climática (y siga) ignorando las opiniones de los expertos, permitiendo más perforaciones de petróleo y gas, encerrando científicos, no tendremos otra opción que crear molestias", escribió en Twitter XR., con respecto a la era preindustrial, dijo el grupo ecologista en base a las cifras que manejan los expertos del clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en caso de que no se tomen medidas políticas.Nueve científicos fueron detenidos tras una acción el miércoles en el Ministerio de Energía, y una de las profesionales comenzó el jueves unadespués de negarle la libertad, según XR, consignó la agencia de noticias AFP.La policía de Londres indicó en Twitter que los manifestantes habían dejado bolsas "que provocan retrasos y perturbaciones en el centro de Londres", pero que las fuerzas del orden trabajan para "gestionar su impacto".Desde hace una semana Extinction Rebellion está llevando a cabo acciones para pedir el fin de las energías fósiles.El pasado viernes, desplegaron una pancarta con el lema(Acaben con las energías fósiles ya) en un edificio.El miércoles, miembros de la organización entraron en la sede de la importante empresa petrolera británicaen Londres, y pidieron a los empleados que dejaran la compañía.El Gobierno británico presentó la semana pasada una(bajo la presión de la guerra en Ucrania y de la fuerte inflación) donde se acelera el desarrollo de la energía nuclear y las renovables, pero también el de las energías fósiles del mar del Norte.