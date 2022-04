Qué ver, escuchar y leer esta semana en los medios públicos

Las Cautivas, un documental sobre un grupo de mujeres de la alta sociedad correntina secuestradas por el ejército paraguayo.

JUEVES 14 DE ABRIL

VIERNES 15 DE ABRIL

NEWELL’S OLD BOYS vs PATRONATO - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL MASCULINO 2022

Emmanuel Macron - Marine Le Pen

SÁBADO 16 DE ABRIL

ENCUENTRO EN EL CERVANTES: EL DERECHO DE LAS COSAS.

DOMINGO 17 DE ABRIL

Papa Francisco.

Juliana Moreno.

El piloto Guillermo Ortelli se despedirá de la actividad ante miles de seguidores desde el Autódromo Provincia de La Pampa.

LUNES 18 DE ABRIL

En la tabla de Fútbol Femenino, River Plate va puntero con 16 puntos.

CONTAR Y ENCUENTRO

#CuentaGotas, primer documental que explora las distintas tramas que se entrecruzan alrededor de la hemodonación.

MARTES 19 DE ABRIL

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

DESTACADOS

Un documental imperdible sobre la historia de un grupo de mujeres de la alta sociedad correntina secuestradas por el ejército paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza. Con el relato de historiadores y la ficcionalización de diferentes escenas, los mitos, leyendas y verdades que sobrevuelan esta historia, silenciada durante muchos años. Un docudrama ganador del concurso Nosotros 2016 del INCAA.(PODCAST)Cine argentino hecho por mujeres. Se cumple un siglo del nacimiento de María Luisa Bemberg, una de las directoras y guionistas más importantes del cine nacional. En este especial de Télam Digital, exploramos las distintas aristas de una mujer que, con obras de gran calidad, supo romper moldes y prejuicios en un mundo de hombres. Reconocida en el país y en el exterior, además, les abrió las puertas a distintas generaciones de mujeres cineastas.(VIDEO)El humorista Sebastián Fernández analiza las noticias de la semana.Disponible en Télam Youtube Acústico de Carolina Durante. Conducen Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anita Sanchez SAN LORENZO VS. DEF. DE BELGRANO - Fecha 7Relatos: Carla Mileo - Comentarios: Ivana RodríguezCampo de juego: Lucila Argiles - Daniela Portela ChainCelebración del Viernes Santo en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano en Roma.El Papa Francisco dirigirá la ceremonia religiosa a través de las catorce estaciones que recorren la condena a muerte de Jesús hasta su sepultura, en una de las ceremonias más seguidas por los fieles de Roma.Previa.NEWELL’S OLD BOYS vs PATRONATO - Fecha 10En el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario con el arbitraje de Néstor Pitana.Viernes Santo con Música sacra con la conducción de Norberto Lara. Obras breves de Bach y Mozart.(PODCAST)Viaje al fondo del cajón de los cubiertos. En exclusiva desde la vida cotidiana, nuestro enviado especial, Adrián Stoppelman, intenta meter mano en una selva de maderas, metales y objetos irreconocibles: el cajón de los cubiertos. Escúchelo, antes de tener que buscar una bombilla que funcione, o si no, no tomará jamás el mate ni escuchará el podcast.Idea, guión y locución: Adrián Stoppelman - Edición: Alejandro Sanz - Producción: Lore VazquezEscuchalo en Spotify Las noticias nacionales e internacionales más destacadas, sin palabras.(VIDEO)El pasado 10 de abril Emmanuel Macron y Marine Le Pen obtuvieron la mayoría del apoyo en su carrera al Elíseo: con 27,84% y 23,15% de los votos respectivamente, el centrista de la República en Marcha y la ultraconservadora de Reagrupación Nacional volverán a enfrentarse en balotaje el próximo 24 de abril, tal como ya lo hicieron en mayo de 2017. Las encuestas prevén que se repetirá la historia, aunque con menos margen. ¿Qué particularidades marcaron esta primera vuelta y que condujeron a Francia a un escenario casi idéntico al de hace cinco años?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Disponibles en Télam Youtube ESTUDIANTES BA VS. HURACÁN - Fecha 7Relatos: Agustina Vidal Comentario: Melu KalerCampo de juego: Marcela Brachetti - Daniela LichinizerRelatos: Carla Mileo - Comentarios: Ivana RodríguezCampo de juego: Lucila Argiles - Daniela Portela ChainRelatos: Laura Corriale Comentarios: Bárbara RoskinCampo de juego: Romina Sacher - Mariana GarayLas tensiones, los argumentos, el progresismo sensible intentando explicar por qué no se pudo y por otro lado el reclamo por una herencia llena de “formas naturales” que enmascaran las construcciones de la injusticia, la desigualdad y la idea de que el mundo es para los fuertes.Esta obra forma parte del ciclo de 21 obras seleccionadas en el concurso Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes, que contó con la participación de más de doscientos artistas contratados especialmente para este proyecto.Pablo Saraví nos cuenta la particular historia de la gran violinista estadounidense llamada Dylana Jenson, ganadora de la Medalla de Plata en el exigente Concurso Tchaikovsky de Moscú.Previa con el equipo de Relatores, Pasión Nacional.RACING vs UNIÓN - Fecha 10Relata: Damián Zárate. Comenta: Néstor Centra.Con la conducción de Maxi Legnani para mostrar a los ganadores de los Premios Obrar y hablar de las campañas sobre el Cáncer de piel.(VIDEO)Julián Fava reflexiona sobre el significado de la Pascua.Disponibles en Télam Youtube En vivo desde la Basílica de la Plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano en Roma.Para todos aquellos que están impedidos de participar de la celebración en un templo, lase celebrará desde distintos puntos de nuestro país., la décima en Roma del pontífice argentino Francisco, que estará sin duda marcada por la guerra pero también por el regreso de las ceremonias tal y como eran antes de la pandemia.Juliana Moreno nos presenta su disco "Cardinal". Conduce Marcelo Delgado INDEPENDIENTE VS. BOCA - Fecha 7Relatos: Carla Mileo Comentarios: Bárbara RoskinCampo de juego: Lucila Argiles - Daniela Portela ChainRelatos: Agustina Vidal Comentarios: Melu KalerCampo de juego: Marcela Brachetti - Delfina Corti(CUARTA FECHA)El piloto Guillermo Ortelli se despedirá de la actividad ante miles de seguidores desde el Autódromo Provincia de La Pampa en la ciudad de Toay después de haber logrado siete títulos en la máxima categoría, con las pruebas finales a 20 y 25 vueltas bajo un trazado de 4.148.40 metros.Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas: Nicolás Neuss y Mariano Escalada. RIVER PLATE vs RACING CLUB - Fecha 7Relatos: Lola del Carril (Ganadora de Relatoras Argentinas ).Comentarios: Claudia Villapun.Notas con testimonios en campo de juego a cargo de Romina Sacher y Gabriela Previtera.ARGENTINOS JUNIORS vs TALLERES DE CÓRDOBA Fecha 10Por la Zona A, en el estadio Diego Armando Maradona con el arbitraje de Mauro Vigliano.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini.Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.Previa con Matías Canillan y Gustavo Ger - Fecha 10Con el equipo de Relatores, Pasión Nacional.ARGENTINOS JUNIORS vs TALLERESRelata: Javier Vicente. Comenta: Alejandro Fabbri.BOCA vs LANÚSRelata: Victor Hugo. Comentan: Alejandro Apo y Santi Lucía.BANFIELD vs RIVERRelata: Jose Gabriel Carbajal. Comenta: Daniel Cacioli.(VIDEO)Fake News: “Los suicidas de Wall Street” por el artista Miguel Rep.(VIDEO)En este episodio Natalia Mazzei se refiere al nuevo informe del IPCC.Disponibles en Télam Youtube Con la conducción de Blanca Rébori.Lu a Vi de 7.00 a 7.30 hs. COMUNICACIONES VS. FERRO - Fecha 7Relatos: Laura Corriale Comentarios: Ayelén PujolCampo de juego: Romina Sacher - Daniela Portela ChainRelatos: Agustina Vidal Comentarios: Melu KalerCampo de juego: Marcela Brachetti - Camila Ramenzoni(VIDEO)Cómo detectar si padecemos de bruxismo y cuál es la forma de tratarlo. "De boca en boca" es una columna audiovisual del odontólogo Lucas García Sánchez, sobre “actualidad, información general útil sobre lo que es la salud bucal y todo tipo de tratamientos para mantener un equilibrio entre salud y estética”.Se trata del primer documental que explora las distintas tramas que se entrecruzan alrededor de la hemodonación: las historias de las personas que necesitan a diario una transfusión de sangre para vivir, aquellas que están dispuestas a donarla y los equipos de salud que, con una gran vocación, trabajan para que nunca falte.Médicas/os, técnicas/os en hemoterapia, donantes y pacientes toman la palabra para contarnos sus vidas, que son ejemplo de compromiso, solidaridad, fuerza y vocación. Además, la serie explica, de manera clara y didáctica, los factores médicos y las condiciones sociales que intervienen en los procesos de extracción y transfusión de la sangre, a la vez que dan cuenta de su importancia para el tratamiento de distintas enfermedades.(PODCAST)El que espera, desespera. Y la que espera también. Seamos inclusivos.Esperar y desesperar son los grandes verbos de la humanidad. Si la vida fuera una moneda, la esperanza sería la cara y la desesperanza la ceca. Después, a rodar mi amor. Por eso este refrán, al conectarnos con semejante sinfín, se torna maligno.Idea, guión y locución: Hugo Paredero - Producción: Lorena Vazquez - Edición: Sebastián SiddiEscuchalo en Spotify EL PORVENIR VS. UAI - Fecha 7Relatos: Natalia Maderna Comentarios: Bárbara RoskinCampo de juego: Romina Sacher - Camila Ramenz(PODCAST)Lechería circular: nada se pierde todo se transformaLa lechería se suma a la Economía Circular a través de un proceso productivo que busca el cuidado ambiental recuperando un recurso indispensable para la vida, como el agua. En este nuevo episodio del podcast ambiental de Télam Digital, entrevistamos a Miguel Taverna, coordinador nacional en lechería del INTA Rafaela, provincia de Santa Fe.Producción: Lore Vazquez y Fabiana García - Locución: Mariana Cotto - Edición: Sebastián SiddiEscuchalo en Spotify Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Lunes a domingo(PODCAST)Para repasar los acontecimientos que conmocionaron a la Argentina durante 1982, pero también para recordar el clima de la época, la Agencia Télam presenta cada día un nuevo episodio del podcast que recorre el día a día del conflicto bélico.(VIDEO Y PODCAST)(Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.De lunes a viernes.(VIDEO Y RADIO)Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Todo este contenido en Télam Youtube