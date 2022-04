Se agotaron los pasajes de tren de larga distancia para Semana Santa

Foto: Paula Ribas.

Más de 31 mil argentinos y argentinas utilizarán el tren para visitar las ciudades turísticas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, durante el fin de semana largo por Semana Santa y se estima que las formaciones que se dirigen a la costa bonaerense trasladarán al 63% de las personas que viajen.Según informaron fuentes de Trenes Argentinos, los servicios dispuestos para este fin de semana largo por Semana Santa, con destino acircularán completos luego de que se hayan vendido la totalidad de pasajes disponibles.En las ocho frecuencias que la empresa despacha diariamente entre Constitución y la ciudad de Mar del Plata, viajarán 18.141 usuarios y usuarias, mientras que en segundo orden se encuentra Rosario donde serán 3.159 y luego Junín con 3.042.Martín Marinucci, presidente de la entidad, resaltó queA su vez el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, indicó que "cada vez más argentinos y argentinas pueden viajar seguros en nuestros trenes para descansar durante los fines de semana largos. Esto se ve reflejado en las formaciones que están saliendo completas desde las cabeceras hacia todos los destinos. Servicios que les permiten a las familias disfrutar de unas merecidas vacaciones a un costo más accesible, con mayor comodidad y a la altura de lo que se merecen nuestros ciudadanos y ciudadanas".Por otra parte, ya se encuentran a la venta los tickets para mayo que se pueden adquirir vía web con un 10 % de descuento a través de la página oficial de la empresa, o en las terminales de Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias.El tren asale de Retiro, desde la estación de la línea San Martín, todos los días a las 15.15 y regresa de Rosario a las 0.30, con un costo del pasaje de 300 pesos en primera y 360 pesos en pullman, con un tiempo de viaje de 8 horas.El servicio que une Retiro con, parte los martes y viernes a las 11.30 de Retiro, también desde la estación de la línea San Martín y retorna los miércoles y domingos a la 21.20 desde Córdoba.El costo del pasaje es de 500 pesos en primera, 600 pesos en pulman y 1.750 pesos en camarote, con un tiempo de viaje de 21 horas.Desde Retiro a(estación Cevil Pozo), sale de Retiro (San Martín) los miércoles y domingos a las 21.30, retornando desde Cevil Pozo los martes y viernes a las 21.30, con un costo del pasaje de 765 pesos en primera, 920 pesos en pulman y 2.620 pesos en camarote y un tiempo de viaje de 32 horas entre cabeceras.El servicio entre Buenos Aires ysale diariamente desde Retiro a las 18 y de Junín regresa de domingo a viernes a las 0.50 y los sábados a las 2.Además, el servicio apresenta parada en Junín, saliendo los viernes a las 20.10 y el retorno tiene detención en la mencionada localidad los lunes a las 3.05.Los pasajes a Junín cuestan 250 pesos en primera y 300 pesos en pulman y a Rufino cuestan 425 pesos en primera y 510 pesos en pullman.Entre Buenos Aires ycirculan dos servicios diarios, uno a las 6.22 (con parada en Dolores y Gral. Guido) y a las 9.35 (parando en todas las intermedias) desde la terminal porteña. En tanto que a las 11.06 (parando en todas) y a las 14.12 (con paradas el General Guido y Dolores), retorna desde la ciudad balnearia. También funciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 17.10 y retorno desde Mar del Plata los lunes a la 1.22.Los pasajes a Mar del Plata cuestan en primera 660 pesos y 795 pesos en pullman, mientras que el servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar, circula con un servicio diario partiendo de General Guido a las 10.20 y de Divisadero de Pinamar a las 13.05, con un costo de 170 pesos.Finalmente, el servicio que une Buenos Aires contiene dos frecuencias semanales, partiendo desde Once los lunes y viernes a las 18.35 y de Bragado los lunes a las 2.30 y los miércoles a las 5.20, con un costo del boleto de 155 pesos en primera y 186 pesos en pullman.Para los que adquieran sus tickets a través de la página web habrá un 10% de descuento; será de 40% para jubilados; 50% para menores de 12 años y los menores de 3 años que no ocupen asiento viajan gratis.