El cuidado de la voz, una poderosa herramienta de comunicación

Foto: Victoria Gesualdi.

Dra. Iris Rodríguez - Sociedad Argentina de la Voz. Foto: Victoria Gesualdi.

"En el tono que uno se expresa, ahí radica el poder de la voz” Iris Rodríguez

El buen y mal uso de la voz

Foto: Victoria Gesualdi.

Cómo cuidar la voz en el día a día

Trabajos que pueden afectar la voz Es común imaginar que los cantantes o los docentes realizan un importante trabajo con su voz durante una cantidad prolongada de horas, pero existen otras tareas laborales que pueden afectar las cuerdas vocales y, probablemente por desconocimiento, no son atendidas y entrenadas para prevenir posibles daños.



¿Cuáles son los trabajos que no están contemplados como riesgosos en cuanto al uso de la voz, es decir que no se ejerce con preparación previa? Según la Dra. Iris Rodríguez, la lista podría comenzar con los operadores telefónicos, unos de los grupos más afectados por el mal uso de la voz y que "nadie repara en ellos"; también se suman los vendedores ambulantes o entrenadores físicos y aquellos trabajos que principalmente se realizan en espacios abiertos o al aire libre.







Los líderes religiosos, por ejemplo, o los guías de turismo, los recepcionistas, si no utilizan micrófonos también podrían afectar las cuerdas vocales. En otra parte de la lista, hay que tener en cuenta a los trabajadores de ambientes con un alto nivel de ruido, como ser empleados de los aeropuertos u operarios de maquinarias. "Mi recomendación es estar atentos a cualquier tipo de molestia, idealmente entrenar la voz con asesoramiento profesional y, por supuesto, implementar los cuidados necesarios como el descanso y la hidratación, entre otros.", explicó la Doctora.



Finalmente, la especialista concluyó: "Si es necesario, fuera del horario laboral, hay que economizar la voz".

Síntomas de alerta para realizar una consulta médica

Foto: Victoria Gesualdi.

Joan Manuel Serrat: “Es el ángel guardián de mi voz” Iris Rodríguez nació y se crió en una zona rural de la provincia de Chaco. Con su familia, vivió en la localidad de Santa Sylvina, y luego, desde Resistencia viajaba todos los días a Corrientes para cursar Medicina. Se mudó a Buenos Aires y allí se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue becada en Francia, estudió también en Alemania y Estados Unidos, para formarse en otorrinolaringología con las especialidades en laringología, voz y deglución.



Fue una de las fundadoras de la Sociedad Argentina de la Voz y la Sociedad Latinoamericana de la Voz; es miembro de la Sociedad Internacional de Fonocirugía, Laringología y Voz. También médica del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano, en el año 2019 estuvo al frente del Congreso Mundial en Buenos Aires, donde sorprendió a los asistentes con un especial saludo de Joan Manuel Serrat y una grata definición: “es el ángel guardián de mis cuerdas vocales” en referencia a la doctora.



Un día cualquiera, cuando Iris Rodríguez estaba en un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde pasa los fines de semana, sonó su teléfono y alguien dijo: “Hola doctora, soy Joan Manuel Serrat y me dijeron que usted me puede ayudar”. Primero dudó que fuera real, y luego recordó que el cantante estaba en Tucumán, entonces respondió “‘¡Si, maestro! Cómo no lo voy a atender´”. Coordinaron el encuentro y Serrat, el mismo día, fue a su consultorio particular.







“Necesitaba que lo revisara porque venía de una extensa gira y sentía cansancio, fue un ajuste de la voz y una puesta a punto para que pudiera continuar con sus shows en el país". Como agradecimiento, el cantante le obsequió a Iris entradas para verlo en el último show que dio en Buenos Aires y esperó en el camarín a ella y su marido para despedirlos. “Luego tuvimos otras consultas. Así quedó una relación muy afectuosa, luego envió ese video para el congreso, que fue muy generoso de su parte”, detalló.



Semanas atrás se presentó para Iris una nueva misión profesional: Maximiliano Jonás, el fotógrafo que se hizo viral luego de que se conociera un video con el avistaje de una ballena Franca Austral que parecía bailar con una mujer sobre una tabla deportiva en Puerto Madryn, en una entrevista periodística contó que padecía una patología en la voz. Cuando su marido, José Luis Ferrería, le comentó acerca del caso, la médica lo contactó para ayudarlo.



“Simplemente lo llamé y le ofrecí mi ayuda. Él se quedó helado porque le dije que podía tener solución”. Iris y Maximiliano se encontraron, él realizó las consultas médicas con ella, inició un tratamiento y el pasado 23 de febrero fue operado en el Hospital Italiano.



“Tenía un problema crónico benigno en sus cuerdas vocales, pero por un mal diagnóstico era probable que en algún momento perdiera la voz”, explicó la especialista. A casi dos meses de la intervención, el fotógrafo continúa con la etapa de controles, contento porque salió todo bien “y es muy probablemente Maxi recupere el timbre de su voz en poco tiempo”.



Como cierre, la doctora y docente reflexionó que “atender a profesionales de la voz es un desafío muy grande, por eso se trabaja en equipo. No olvidemos que detrás de ellos hay contratos y compromisos laborales. Estas personas son atletas vocales, es como atender las piernas de Messi”.

En el, que, resulta importante conocer más sobre estafundamental que tiene el ser humano para comunicarse, a la que generalmente se le presta poca atención y que requiere de iguales cuidados que el resto del cuerpo.En la definición del diccionario, la voz es “el sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales». Esa afirmación técnica hoy es abordada desde diferentes perspectivas: “así lo definió la(M.N. 64.010),del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro fundador de la Sociedad Argentina de la Voz (SAV) y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA).“Además de su anatomía, la voz puede ser una herramienta de defensa ante un acto de violencia o para hacer una denuncia. La voz también tiene una función política o de solidaridad.”, dijo Rodríguez al ser consultada por Télam.Por ejemplo, “no es lo mismo decir te amo por mail que por teléfono o personalmente; o dar una opinión determinada donde influyende las palabras que se dicen”, analizó la especialista.En el tono que uno se expresa, “ahí radica el poder de la voz”, porque dependiendo del tono que se utiliza, "se puede agredir, violentar o por el contrario, calmar, dar cariño o aliento. Allí también juega un importante rol la interpretación que el otro hace de la voz, basada principalmente en los registros que tenemos grabados en nuestra mente desde niños: ‘El mensaje vocal’", detalló.Recién en los últimos años, en el mundo y puntualmente en Argentina, comenzó a crecer la concientización sobre la importancia de la voz. Con el desarrollo de la tecnología que facilitó la utilización de pantallas para comunicarnos con el otro “muchas veces gritando para atravesar ese vidrio”, el ruido en las ciudades y en los ámbitos de la vida cotidiana, el uso del barbijo con la aparición de la pandemia,Principalmente en las ciudades más grandes, como por ejemplo Buenos Aires, fácilmente los decibeles superan los 120 e inconscientemente "gritamos al hablar”, alertó la especialista, y a su vez remarcó que la protección reflejo del oído está preparada para tolerar hasta aproximadamente 90 o 100 decibeles.“Una de las formas de tomar conciencia es lo que venimos desarrollando hace 20 años en el mundo que es el. Actualmente, realizamos diferentes actividades como campaña de difusión durante todo el mes de abril”.En el país se van sumando poco a poco las provincias y “creemos que paraen vistas de lograr, entre otras cosas, un estadística real de lo que pasa con las voces en los argentinos”, dijo Rodríguez.Consultada por Télam, la especialista describió una serie de recomendaciones para proteger y hacer un uso de manera adecuada de la voz:➤ Evitar hablar por encima del ruido ambiente, no es posible ganarle a este ni aún intentando hablar más fuerte.➤ Es recomendable el consumo moderado de cafeína y alcohol, ya que provocan deshidratación de las cuerdas vocales; beber mucha agua es lo ideal para revertir ese efecto.➤ No fumar. Evitar el humo del tabaco, tanto para fumadores activos como pasivos.➤ Comer moderadamente. El reflujo, la acidez, el sabor agrio en la boca y hasta la halitosis al alcanzar las cuerdas vocales, pueden provocar alteraciones en la voz.➤ "Aclarar la garganta" y toser frecuentemente puede dañar las cuerdas vocales. Es conveniente tomar sorbitos de agua y chupar un caramelo para calmar la molestia.➤ Reducir el uso de la voz si se está con gripe o con catarro de las vías aéreas superiores.➤ Evitar hablar mientras se realizan ejercicios.➤ Reducir las largas conversaciones telefónicas. Hacer reposo vocal después de un uso intenso.➤ Dormir al menos 8 horas, la voz se resiente mucho por la falta de sueño, máxime si se utiliza la voz de forma profesional.➤ Hablar pausado con una correcta respiración“Las patologías más comunes de la voz afortunadamente son benignas'', aseguró la Dra. Rodríguez, y e. Algunos diagnósticos pueden ser nódulos, pólipos, quistes, predisposiciones al nacer que se ponen en evidencia con el maltrato vocal. Todas tienen tratamiento y en un altísimo porcentaje las personas no deben perder la voz, "nadie se debe quedar sin voz" remarcó la profesional.➤ Estar atentos a la disfonía (término que engloba cualquier tipo de alteración de la voz) y si dura más de 15 días se debe realizar necesariamente una consulta con el médico➤ Cambio abrupto en el tono de la voz➤ Carraspeo y tos constante➤ Perder la voz paulatinamente, cuando se “va apagando” la voz, que no debería suceder ni aún siendo una persona de avanzada edad➤ Si molesta o duele al tragar o si al comer la persona se atraganta constantemente