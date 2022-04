Según el Inadi, hay una "marcada diferencia" en los clubes en cuanto a género

Adriana Bravo, vicepresidenta de Boca, una excepción a la regla que cree que "con el tiempo, una mujer ocupará la presidencia de la AFA". Foto: Cris Sille.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y lapresentaron losdel” realizado en distintos clubes del país, que destacó “una”, se informó oficialmente.Con el fin de aportar datos que permitan alcanzar un diagnóstico pormenorizado de las distintas formas de discriminación que existen en el deporte, el informe que publicó el Inadi indica queTambién, se destacó que el 23% de los clubes cuenta con la mitad o más de su comisión directiva integrada por mujeres, otro 23% con más de 1/3 pero menos de la mitad, el 43% no llega a 1/3 y el 11% no tiene mujeres en su comisión.Además, se indicó que el, el 45% el de secretaria general, el 38% de tesorera, el 26% ocupa lugar en otra secretaría, el 21% es protesorera, otro 21% es prosecretaria, el 18% tiene presidenta y el 15% vicepresidenta.Otro dato revelado en el informe es que el 28% de los clubes tienen talleres de formación en género y derechos humanos. para entrenadores y dirigentes, el 17% para deportistas, el 11% para socios, el 3% para empleados y el 62% no recibió ningún taller.Por otra parte, el estudio realizado por el Observatorio de la Discriminación en el Deporte del instituto, que se enmarca dentro de la Campaña Federal por un Deporte Libre de Discriminación y Violencias, permitió "fortalecer lazos de comunicación con cientos de instituciones con las que se encaran acciones conjuntas: convenios de cooperación, talleres de sensibilización y campañas de difusión entre otras”.Durante el encuentro, la"Hay que defenderlos. El deporte es un derecho pero ¿Cuántas personas trans pueden ir a un club y sentirse incluidas? ¿O con una discapacidad motriz?, cuando llegamos al Estado hay que llegar para transformarlo, no para un negocio de unos pocos privilegiados”, aseguró la titular del organismo.Por su parte, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, aseguró que "esta es la casa las y los atletas del país, un espacio que estuvimos a punto de perder en la gestión anterior para un emprendimiento inmobiliario. Pero gracias al gobierno actual lo estamos poniendo en valor, con obras para mejorarlo”."El deporte lejos de perder espacios debe ganarlos, porque la comunidad del deporte es inmensa y tenemos un compromiso de Gobierno por un deporte más igualitario, justo y libre de violencias”, concluyó Arrondo.