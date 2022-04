El uso de barbijo no será obligatorio en las escuelas de Chubut

La medida involucra a estudiantes, docentes y personal auxiliar.

El Gobierno del Chubut informó este miércoles que el uso del barbijo no será obligatorio en las escuelas de la provincia a partir del lunes 18 de abril, en una resolución conjunta entre los ministerios de Educación y de Salud.En la resolución presentada por los ministros Florencia Perata (Educación) y Fabián Puratich (Salud) se dejó constancia que "si bien el uso del barbijo será de carácter optativo, resulta recomendable mantener su utilización en aquellos espacios cerrados, en los cuales no pueda garantizarse la correcta ventilación cruzada".El ministro de salud aclaró que "la necesidad de la utilización del barbijo en los espacios cerrados está claramente relacionada con vivir en la Patagonia, donde la ventilación cruzada es muy difícil de garantizar y la seguimos recomendando, pero ya no será de uso obligatorio".Por su parte, Perata resaltó que "la medida involucra tanto a estudiantes, docentes y personal auxiliar que concurran a las instituciones educativas de la provincia".Sin embargo consideró "importante destacar quede los estudiantes que no han alcanzado la mayoría de edad".Los ministros explicaron que esta medida se toma luego de analizar la merma de casos de contagios por Covid-19, además de la correcta implementación y puesta en marcha del plan de vacunación continuo que tuvo la provincia en los últimos meses.