Dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en Río Negro

En Río Negro deja de ser obligatorio el uso el barbijo. Foto: Daniel Dabove

Argentina lleva más de 10 semanas consecutivas de descenso en el número de contagiados de Covid-19 y con avances en la estrategia de vacunación.

El Gobierno de Río Negro adhirió a las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud de Nación, en el marco de la prevención de los contagios de Coronavirus, por el que deja de ser obligatorio el uso el barbijo."Adherimos a los criterios de Nación, y recomendamos el uso adecuado del barbijo", dijo el ministro de salud rionegrina, Fabián Zgaib.Según se informó, la resolución 705 del Ministerio de Salud de la Nación,, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público.La resolución también sugiere que se mantenga la ventilación cruzada, mantener la higiene de manos.En ese marco, Río Negro adhirió a la opción de utilizar el barbijo en las escuelas, "en la resolución se sacó la palabra obligatorio", explicó el ministro rionegrino., agregó."Creemos que hay una parte de la pandemia que no está resuelta, por eso adherimos a las recomendaciones de Nación", apuntó.Actualmenteen el número de contagiados de Covid-19 y con avances en la estrategia de vacunación.El comunicado oficial señala que "no obstante aún existe incertidumbre a nivel global acerca del comportamiento del virus especialmente durante el invierno"Y agrega que "a eso se suma la circulación temprana de casos de Influenza y el periodo estacional de otoño - invierno, que se caracteriza por una mayor circulación de virus respiratorios".La resolución recomienda, "continuar con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público"."Asegurar la ventilación de los ambientes, mantener la higiene adecuada y frecuente de manos. Ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público", se precisó en la resolución.Por último, "queda sin efecto el distanciamiento de dos metros y la obligatoriedad del auto reporte de síntomas en la aplicación Cuidar".