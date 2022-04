Mendoza podría atrasar una hora sus relojes

Despacho favorable al pedido de cambio de Huso Horario. El proyecto impulsado por @JorgeDifonso recibió despacho favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Durante el encuentro de hoy, recibió el aval de referentes del sector eléctrico y de la psicología pic.twitter.com/5aPQpokZBU — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) April 12, 2022

Un proyecto de declaración que solicita al Ejecutivo de Mendoza que evalúeen la provincia recibió este martes despacho favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de lalocal, informaron fuentes parlamentarias.Además, durante el encuentro de este martes, la iniciativa que busca pedir al gobierno localrecibió el aval de referentes del sector eléctrico y de la psicología.La mencionada comisión, que preside el diputado provincial(UP-FR), impulsor del proyecto, recibió la visita del director de la Carrera de Psicología de la Universidad de Congreso,, y del presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas,, quienes expresaron su aval al proyecto por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial evalúe la aplicación de la Ley 7955/08 cambiando el huso horario de Mendoza.El texto acordado en el despacho, plantea -además- que también se vería con agrado que el Congreso Nacional dé pronto tratamiento al proyecto de ley (presentado por el diputado nacional Julio Cobos) del Huso Horario -4 para la República Argentina.Los proyectos de declaración no obligan a realizar medidas y están destinados a expresar una opinión del cuerpo y, en ese sentido, fuentes del gobierno mendocino indicaron hace unos días que atrasar los relojes una hora en Mendoza no se encuentra actualmente entre las prioridades de gestión.resaltó Difonso, en diálogo con la prensa, y agregó que el país está en "la antesala de una crisis energética importante" producto de la situación geopolítica por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.Según sostiene la fundamentación, “uno de los principales problemas económicos, sociales y ambientales en nuestro país es la utilización y disponibilidad de la energía”.“Nuestra provincia no es la excepción en esta problemática, por lo que a través del presente proyecto proponemos comenzar a diagramar un Programa de Eficientización energética de modo de garantizar el uso racional y eficiente de la energía”, agregó.Lo que se persigue es economizar energía y un mayor aprovechamiento de la luz solar, además de atender “cuestiones de seguridad que se incrementan en los horarios nocturnos”, dijo Difonso, quien agregó que este cambio tiene una ventaja positiva, también, a nivel ambiental.Otro de los aspectos es el biorritmo, y Difonso subrayó que “sería importante considerar el uso horario en virtud del cual el cuerpo humano funciona más eficientemente durante las horas de luz solar”.