El Consejo Federal de Drogas volvió a las reuniones presenciales

Los representantes de la sprovincias analizaron los programas sobre consumos problemáticos.

Gabriela Torres, titular de la Sedronar.

La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, encabezó este martes la primera jornada presencial del, que se llevó adelante luego de dos años de encuentros virtuales debido a la pandemia, y que r, se informó oficialmente."Trabajamos en temas que nos parecen importantes, tratar federalmente y encontrar acuerdos comunes sobre la intervención en las niñeces, sobre la intervención en pueblos originarios, llegar a explicar la complejidad de lo que hacemos y de cómo trabajar con medios de comunicación", detalló Torres.Ladestacó la importancia de la"Si no avanzamos a una política de integración, difícilmente podamos realmente dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y construir más formas de cuidado, acompañamiento y asistencia en temas sensibles como son los consumos problemáticos”, dijo.Por su parte, el, señaló que es importante "estar bien articulados en lo federal y tener una Sedronar que pueda dar respuestas específicas, particularizadas, atendiendo las demandas de cada provincia. Y en este Consejo se recupera ese espíritu”.Del mismo modo, el, destacó que elDurante el encuentro se presentó la “Guía Federal de Orientaciones y criterios de intervención ante situaciones de consumo de sustancias en ámbitos escolares”, con la participación del subsecretario de Educación Social y Cultural, Alejandro Garay, y de la coordinadora del programa de Prevención y Cuidados, Natalia González, ambos del Ministerio de Educación.También se anunció la realización del Séptimo Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General, de 16 a 75 años, que Sedronar articula con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Hubo también unla Red de Dispositivos de Atención y Acompañamiento y la articulación territorial, a cargo del profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Alfredo Carballeda.“Fue una jornada de trabajo agradable y fructífera, donde sentimos que tenemos mucho por hacer y que no hay manera de hacerlo si no es el Estado, en todos sus niveles y articulados, con una mirada federal que asume la complejidad y la singularidad de cada territorio”, concluyó la titular de la Sedronar.El Cofedro es un espacio de reunión y debate con el objetivo de elaborar políticas públicas para la prevención, atención y el tratamiento de los consumos problemáticos de sustancias, como así también, definir los lineamientos de una articulación conjunta en el abordaje integral de esta temática.