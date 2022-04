Vacunación antigripal: avanza la tercera etapa con adultos mayores

La vacuna antigripal puede ser aplicada en forma simultánea a la dosis anticovid.

La gripe, una enfermedad viral muy contagiosa que vuelve cada invierno La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que en adultos mayores o personas con condiciones crónicas puede generar complicaciones graves, por lo cual el Ministerio de Salud incluye la dosis anual antigripal en el Calendario Nacional de Vacunación.



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo días atrás a Télam que este año "estamos recién empezando el otoño y ya tenemos circulación del virus de la gripe" por lo que aconsejó que "lo que tenemos que hacer es vacunarnos y seguir cuidándonos".



El virus de la gripe, que además muta cada año, se transmite de una persona a otra a través de las microgotas que exhala una persona enferma con la tos, estornudos o simplemente cuando habla.



Si bien la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico, esta enfermedad puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas mayores de 65 años, niños pequeños, embarazadas o quienes padezcan condiciones crónicas como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes, según el portal del Ministerio de Salud.



Entre los principales síntomas que permiten reconocer la enfermedad, los pacientes pueden manifestar fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular, dificultad para respirar y neumonía.



Salud indicó que para prevenir la gripe la vacuna anual "reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza", por lo que se indica una dosis para personal de salud, adultos mayores de 65 años y lactantes, que reciben su primera dosis cuando tienen entre 6 y 24 meses y la segunda dosis 4 semanas después de la primera.



Con el fin de promover la vacunación de personas pertenecientes a grupos de riesgo en centros públicos o privados, Salud dispuso que no sea necesaria la "presentación de la prescripción médica como un requisito excluyente" para la vacunación y en su lugar solo tendrán que presentar "cualquier documentación que certifique la existencia de enfermedades pre-existentes incluidas entre los factores de riesgo".



Panorama federal

BUENOS AIRES

CÓRDOBA

No es necesaria la "presentación de la prescripción médica como un requisito excluyente" para la vacunación.

SANTA FE

MENDOZA

ENTRE RÍOS

Foto: Julian Varela

CORRIENTES

TUCUMÁN

JUJUY

Los síntomas de la influenza son fiebre, dolor articular y de garganta.

TIERRA DEL FUEGO

RÍO NEGRO

NEUQUÉN

CHUBUT

SAN LUIS

CATAMARCA

¿Sabés quienes se tienen que vacunar contra la gripe?



👇 Si sos parte de algunos de estos grupos de riesgo, acercate a cualquier vacunatorio o centro de salud para recibirla de manera gratuita.



La campaña de vacunación antigripal, que comenzó en el país el 25 de marzo, avanzó esta semana en su tercera etapa con la inoculación de la dosis anual que previene la influenza a adultos mayores luego de que fuera vacunado el personal de salud, embarazadas y niños.Según las autoridades de Salud, este año la vacuna antigripal cuenta con componentes, uno contra la influenza A H1N1, otro que previene la A H3N2 y el último de linaje B/Victoria, y puede ser aplicada en forma simultánea a la dosis anticovid.Funcionarios de distintas provincias consultados por las corresponsalías de Télam destacaron que "es muy importante" sumar la vacunación antigripal tras dos años de pandemia por coronavirus y coincidieron en aconsejar que seporque ayuda a prevenir los contagios de enfermedades respiratorias.En forma paralela,en más de 6.000 farmacias habilitadas en todo el país, con solo presentar su DNI y credencial de la obra social.En Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recordó que ayer comenzó "una nueva etapa en la vacunación antigripal" en la provincia a la que se incorporaron "las personas de 65 años o más y las puérperas" y señaló que para hallar un vacunatorio más cercano a los domicilios los ciudades pueden consultar en bit.ly/3JoidkH.En la ciudad de, el secretario de Salud, Enrique Rifourcat, destacó que "con un importante trabajo de logística se lleva adelante una masiva campaña para llegar a cada rincón y así facilitarles la vacunación a todos los vecinos".Las vacunas se aplican de forma gratuita en el vacunatorio central de la calle 55, que brinda 20 cupos para turnos mañana y tarde (de 8 a 12 y de 13 a 17) para mayores de 65 años y 30 para personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y embarazadas, además de los 46 centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a disposición de los vecinos en todos los barrios platenses..En el partido de, la campaña para embarazadas y personas mayores de 65 años comenzó hoy en 34 centros de atención primaria de la salud (Caps) municipales y en el dispositivo sanitario instalado en Plaza Italia, donde además continúa para personal de salud, niños de 6 a 24 meses, y de 24 a 35 con factores de riesgo.El director de lacon asiento en Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Fariña, dijo a Télam que "la campaña de vacunación antigripal comenzó el 25 de marzo con la llegada de las primeras dosis que fueron derivadas a cada uno de los municipios" y recordó que "esa etapa estaba destinado a los agentes de salud", tras lo cual la segunda etapa comenzó el 4 de abril "para personas gestantes, niños y niñas de 6 meses a 2 años y hasta 3 años con factores de riesgo"."La tercera etapa que empezó el 11 de abril es para personas puérperas o mayores de 65 años", comentó al indicar que "distintas obras sociales también están acompañando con la campaña antigripal que genera que mucha gente tenga la posibilidad de estar inmunizada que es lo que estamos buscando que esa inmunidad llegue a la mayor cantidad de gente posible dentro de los criterios de vacunación".El médico resaltó que "es importante a aquellas personas que están con criterio de vacunación que se acerquen, se vacunen para evitar la circulación del virus ya que comenzó mucho más temprano que otros años".En Córdoba, la campaña está vigente en unos 800 vacunatorios de la provincia y el Ministerio de Salud local habilitó para consultas el sitio https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/prevencion-y-cuidados/vacunacion/#vacunatorios.La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, recordó que también es "muy importante sostener la utilización del barbijo", que en la provincia es obligatorio en espacios cerrados, porque además de prevenir el coronavirus "ayuda también a la prevención de virus como el caso de la gripe".En Santa Fe la vacunación para beneficiarios del PAMI se inició ayer en más de 400 farmacias, mientras los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), deben pedir turno, a la vez que se inocula al personal de Salud y a las 18 mil personas que residen en geriátricos, así como al personal que los atiende."Estamos con el 87% de vacunación anticovid en toda la provincia, así que ahora hay que cubrir las infecciones respiratorias. Por eso, la vacunación antigripal es muy importante para todos los grupos de riesgo", indicó la ministra de Salud, Sonia Martorano.En Mendoza, la ministra de Salud, Ana María Nadal, señaló que "este año se produce un escenario diferente, donde va a existir circulación de distintos virus respiratorios, entre ellos Covid-19 y la gripe, de allí la importancia de la vacunación contra estas enfermedades"."La inoculación contra la gripe se realiza con el fin de disminuir complicaciones graves y hospitalizaciones relacionadas con las enfermedades respiratorias. Todas las personas que tienen condiciones de riesgo deben vacunarse contra la gripe e iniciar o completar el esquema de la vacuna contra el neumococo", agregó la funcionaria.En Entre Ríos, donde desde el viernes el Gobierno comenzó a inocular con la vacuna antigripal a mayores de 65 años no institucionalizados, también inoculó a adultos en residencias de larga estadía geriátricas y gerontológicas, en hospitales monovalentes y hospitalizados en domicilios.El coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores de Entre Ríos, Esteban Sartore, destacó el avance del plan, un "pilar fundamental en la prevención de enfermedades".En Corrientes, el director de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI, Cristian Ruiz Aragón, anunció que además de la vacunación para los afiliados sin turno "se realizarán recorridas en zonas rurales, vulnerables o aquellas que no tengan acceso a farmacias para garantizar la aplicación a todos y todas"."Próximamente, daremos a conocer un cronograma de recorridos para garantizar la colocación de la vacuna en zonas vulnerables donde no haya accesibilidad o no cuenten con servicios de farmacias que tengan convenio con PAMI", dijo el funcionario nacional.El Ministerio de Salud de la provincia anunció una vacunación antigripal en doble turno en dos sedes universitarias, un club y un sindicato, para embarazadas y personas con factores de riesgo de 2 a 64 años con certificado médico.En Tucumán, el secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), Miguel Ferre Contreras, informó que se han colocado alrededor de 30.000 dosis de la vacuna contra la gripe."Somos la provincia que más dosis lleva colocadas desde el comienzo de la campaña en todo el país, lo que refleja que estamos trabajando muy bien y en la confianza de la gente en nuestro Sistema de Salud'', señaló el médico.Para vacunación antigripal están habilitados todos los efectores de la provincia, Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), policlínicas y hospitales de segundo y tercer nivel, donde se atiende sin turno previo solo por orden de llegada con prioridad para mayores, embarazadas o pacientes con algún tipo de discapacidad.En Jujuy, la vacunación antigripal se desarrolla con los grupos priorizados como personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico, informó el Ministerio de Salud provincial."La manera de prevenir es vacunando y manteniendo las medidas para prevenir los virus respiratorios, es decir, mantener el uso del barbijo en ambientes cerrados, lavado de manos y el ambiente ventilado", dijo el ministro de Salud jujeño, Antonio Buljubasich.Tierra del Fuego vacuna contra la gripe a personal de salud, mayores de 65 años y menores de esa edad con factores de riesgo, a través de un operativo gratuito y de demanda espontánea en los centros de salud ubicados en la periferia de cada una de las ciudades principales y en el Hospital Regional de Río Grande.Las autoridades aclararon que la vacuna antigripal puede aplicarse en forma simultánea con las de Covid-19, aunque "debe esperarse el alta médica" en caso de tener síntomas anteriores de gripe o diagnóstico de coronavirus."La campaña antigripal siempre comienza durante los primeros días del otoño y no es casualidad. Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y los mayores de 65 años y menores con factores de riesgo la tienen dentro de su calendario obligatorio", recordó Ángeles Morseletto, coordinadora de la campaña de vacunación en Tierra del Fuego.En Río Negro, la vacunación comenzó con la llegada de 17.360 dosis y el director del Hospital Artémides Zatti de Viedma, José Pacayut, dijo que "va dirigida al personal de salud, que se está vacunando y a mayores de 65 años, niños de 6 meses a 2 años, personas de riesgo, embarazadas e inmunodeprimidos".La obra social estatal IPROSS informó que reconocerá el 100% las vacunas antigripales a los afiliados empadronados en los grupos de riesgo.Fuentes del hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de San Carlos de Bariloche informaron a Télam que "hasta ahora son 1264 las dosis de antigripales colocadas entre personal de salud y mayores de 65 años".En Neuquén, el Ministerio de Salud indicó que ya se aplicaron las 41.440 vacunas antigripales enviadas por Nación, en tres tandas distintas."Estamos a la espera de un nuevo envío para seguir vacunando a todas las personas comprendidas en la población objetivo", dijo la ministra de Salud, Andrea Peve.El gobernador Omar Gutiérrez anunció esta tarde por Twitter que mañana, la provincia recibirá 1.120 vacunas pediátricas, 7.840 para personas con factores de riesgo de hasta 65 años y 3.360 para mayores de 65 años.Chubut inició la campaña de vacunación antigripal en su primera etapa, dirigida a los trabajadores de la salud, para luego avanzar con los pacientes con comorbilidades y por último a la población en general.En San Luis, la campaña antigripal durante las primeras semanas estuvo destinada al personal de salud, mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas, personas de entre 2 y 64 años que tengan alguna comorbilidad y personal estratégico, entre los que se encuentran efectivos de seguridad y bomberos.Fuentes del Ministerio de Salud local indicaron que para acceder a las vacunas no hace falta sacar turno, ya que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia.En Catamarca, la Dirección de Epidemiología provincial señaló que hubo gran convocatoria de la primera etapa de vacunación a personas mayores de 65 años por lo que pidió a la población "no asistir a los centros de salud, hasta que desde el Ministerio de Salud se informe la llegada de nuevas dosis a la provincia".La vacunación se realizaba en el Vacunatorio Central y en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.En una reciente visita a Santiago del Estero,con el Covid-19, ni con los virus respiratorios" y recordó que "en invierno siempre aumenta la circulación de los virus respiratorios" pero desde 2019 "el SARS-CoV-2 desplazó completamente otros virus respiratorios".La epidemióloga recordó que "en el otoño e invierno en Argentina, en el hemisferio sur, tenemos estacionalidad y con el inicio de clases también siempre se ve esa situación, por eso en lugares cerrados tenemos que usar el barbijo, tomar los cuidados necesarios y si tenemos algún síntoma no tener contacto con otras personas".