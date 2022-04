Efemérides del 12 de abril

La historia al día VER VIDEO

- NICOLÁS AVELLANEDA. El abogado Nicolás Avellaneda, candidato del Partido Autonomista, gana las elecciones presidenciales con el 64,73 % de los votos, con lo que venció al expresidente Bartolomé Mitre, dirigente del Partido Unitario quien gobernó entre 1862 y 1868.- INICIA EL FÚTBOL. Se juegan los dos primeros partidos de fútbol en la Argentina, que fueron: Buenos Aires FC 2 - Saint Andrew 's 5 y Old Caledonians 6 - Belgrano FC 0.- NACE CARLOS REUTEMANN. Nace en la ciudad de Santa Fe el expiloto de automovilismo Carlos Reutemann, uno de los grandes representantes argentinos en los torneos de Fórmula 1 junto al pentacampeón mundial Juan Manuel Fangio. Fue dos veces gobernador de Santa Fe y senador por esa provincia.- CHILE VS JAPÓN. Chile le declara la guerra a Japón en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. La declaración de guerra, impulsada por el Gobierno de Juan Antonio Ríos, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 70 votos a favor y dos abstenciones.- NACE ANDY GARCÍA. Nace en La Habana, el actor cubano-estadounidense Andy García, quien trabajó en medio centenar de películas y ganó popularidad por su papel en el film "El padrino III”, dirigido por Francis Ford Coppola, en el que encarnó a Vincent, sobrino del jefe mafioso Michael Corleone.- MARTÍN FABIO. Nace en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, el cantante Martín Fabio, vocalista de la popular banda de rock y ska Kapanga, con la que grabó once discos.- CLAIRE DANES. Nace en el distrito de Manhattan (Nueva York, EEUU) la actriz estadounidense Claire Danes, ganadora de cuatro Globos de Oro y tres Emmy, entre otros premios. Filmó más de 25 películas. Se destacó por encarnar a Carrie Mathison, personaje protagonista de la aclamada serie televisiva Homeland.- TERESA RODRÍGUEZ. A la edad de 25 años muere la empleada doméstica Teresa Rodríguez a causa de un disparo efectuado desde el grupo de policías que reprimía una manifestación por “pan y trabajo” que cortaba una ruta en los alrededores de la ciudad de Cutral-Có, en la provincia de Neuquén.- NACE PAULO LONDRA. Nace en la ciudad de Córdoba, el rapero y cantante de trap Paulo Londra, el tercer artista argentino en ingresar a la lista de Billboard Social 50, que cada año reúne a las canciones más populares en el mundo. En 2017 lanzó Relax, su primer sencillo, que fue un éxito inmediato.- LA ÚLTIMA DE LA F1. En el autódromo Oscar Alfredo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires se disputa el último Gran Premio de la Argentina de Fórmula 1, que ganó el piloto alemán Michael Schumacher, de la escudería italiana Ferrari.- CASADOS CON HIJOS. El canal Telefé emite el primer capítulo de la exitosa comedia televisiva Casados con hijos, protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña y Luisana y Darío Lopilato. La serie tuvo dos temporadas, sumó 212 capítulos y concluyó en diciembre de 2006.- SE REÚNE SUMO. Luego de veinte años separados tras la muerte de su líder, Luca Prodan, los miembros de la legendaria banda de rock Sumo se reúnen para tocar tres canciones durante el Quilmes Rock Festival en el estadio de River Plate. Interpretaron los temas Crua chan, Divididos por la felicidad y Devedé.- MARTÍN PALERMO. El delantero Martín Palermo marca dos goles con los que llega a 220 con la camiseta de Boca Juniors, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo “xeneize”. Fue en la victoria ante Arsenal por 4-0 en La Bombonera, cuando a sus 36 años Palermo llevaba un mes sin marcar goles..- VIDRIERISTA DECORADOR. Se celebra el Día Nacional del Vidrierista y Decorador con el que se apunta a resaltar la creatividad y responsabilidad de quienes desempeñan esos oficios.