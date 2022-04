Acusado por estafas, Cositorto llega a la Argentina extraditado de República Dominicana

Ilustración: Osvaldo Rébora.

“Evidentemente no tengo expectativas de una próxima libertad, si bien tengo argumentos para discutir el pedido de captura y la ausencia del país” Miguel Ángel Pierri, abogado de Cositorto

Cositorto había sido detenido el 4 de abril en República Dominicana por agentes de Interpol.

El titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, partió este lunes por la mañana desde República Dominica hacia la Argentina, y deberá comparecer ante la justicia al igual que una veintena de detenidos por los delitos de asociación ilícita y estafa, según confirmaron a Télam fuentes policiales.Cositorto fue detenido en República Dominicana el lunes pasado tras haber permanecido prófugo desde mediados de marzo pasado. Su abogado, Miguel Ángel Pierri, aseguró en declaraciones formuladas este lunes que no tiene “expectativas de una próxima libertad” de su defendido.Fuente policiales precisaron que Cositorto embarcó en un “vuelo de Avianca con destino a Bogotá (Colombia) y luego continuará hacia la Argentina, donde arribará cerca de las 0.30 de mañana martes”.“En Bogotá hacen una escala de dos horas antes de seguir hacia Ezeiza. Lo trae personal de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol Argentina”, indicaron las fuentes.Los agentes habían viajado el viernes a República Dominicana para traer al líder de Generación Zoe al país pero, ante la falta de un carnet de vacunación contra el coronavirus, el sábado debieron realizarle una prueba de PCR que acreditara si tenía o no la enfermedad antes de abordar el vuelo.en la que había sido librado un pedido de captura internacional. En esa localidad de la provincia mediterránea funcionaba la sede central de Generación Zoe y está radicada la causa por "asociación Ilícita y estafa" a los integrantes de la organización.“Evidentemente no tengo expectativas de una próxima libertad, si bien tengo argumentos para discutir el pedido de captura y la ausencia del país”, afirmó Pierri en diálogo con C5N y dijo: “No veo que el juez acceda a la libertad en un primer momento”.El abogado explicó que “la idea era que Cositorto se presentara mañana (por el martes) y pudiera terminar algunas cuestiones que estaba tramitando, pero no nos dieron tiempo”, y señaló que existía “alguna situación personal con su madre que está muy enferma”.“Las decisiones que toma el cliente son propias, pero siempre nuestro consejo fue ponerse a disposición", aseguró Pierri, quien además sostuvo: “Venimos hablando desde antes de la detención con Cositorto que, a medida que lleguen los reclamos, la idea es intentar encontrar una solución”.El titular de ZOE había sido detenido la semana pasada por agentes de Interpol. Con su captura se cierra el círculo sobre los principales responsables de esa organización que, según la investigación preliminar, captaba inversiones, en pesos y dólares, con promesas de pagar elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrecían en el mercado financiero formal.Cositorto, al igual que los demás detenidos, están imputados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita por sus transacciones ilícitas mediante el sistema ponzi o piramidal como se conocen esas operaciones y, según la fiscal Companys, involucra “estafas millonarias y miles de víctimas”.Más allá de su "emprendimiento", el detenido supo mostrarse en la televisión y en otros ámabitos con una gama de personajes que van desde Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Mariano Iúdica, Viviana Canosa, Ricardo Caruso Lombardi, entre otros. Además, se lo ve en fotos, en distintas oportunidades, compartiendo espacio con