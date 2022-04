El wichí y el qom comienzan a ser hablados en la primera infancia y en la adolescencia

Ilustración de Pablo Blasberg

En las comunidades wichi la lengua y su cultura son transmitidas por los mayores y aceptadas por los jóvenes.

Guardianes de la lengua. Yagán VER VIDEO

Lingüistas y referentes de pueblos originarios de Argentina advierten que, pese al sostenido retraimiento en el uso de la mayoría de las lenguas indígenas debido a la vulnerabilidad social en la que vive parte de sus hablantes, algunas "emergen" en la memoria de personas mayores, quienes realizan un ejercicio activo para transmitirla a sus descendientes.En ese sentido Naciones Unidas, a través de la Unesco, proclamó. El organismo multilateral busca "llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción"., se desempeña como docente en posgrado de formación de educadores indígenas en Bolivia y en la actualidad además coordina el Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen, de la Universidad Nacional de Luján.Entrevistada por Télam, la especialista consideró que "el destino de las lenguas está inevitablemente atado a sus hablantes. No existen sino entramadas con la vida de las gentes en comunidad".Para Gualdieri,Distintos tipos y grados de bilingüismos no son una rareza, aunque en los imaginarios que sustentan y son sustentados históricamente en la construcción de nuestra 'identidad nacional' se refuerza esa ecuación heredada de Europa, a la que podemos sintetizar en el concepto 'un Estado, una nación, una lengua'"., mapuche, politóloga, referente de la comunidad mapuche Epu Lafken de la localidad bonaerense de Los Toldos e integrante del Tejido de Profesionales Indígena, señaló a esta agencia que, "en general, las lenguas indígenas están todas en proceso de retracción o desplazamiento por el castellano,A su vez, indicó que ambas lenguas, mientras que el mapuzdungún (lengua mapuche) también "es una lengua en retracción, porque no hubo ni hay traspaso generacional y lo hablan personas mayores. Recién después de 40 años estamos iniciando un proceso de revitalización".Por su parte,y coordinadora de la carrera Tecnicatura Superior Universitaria en Educación Intercultural Bilingüe con mención en esa lengua, señaló que "la lengua quichua de Santiago del Estero es una variedad lingüística perteneciente a la familia quechua extendida por la zona andina desde Colombia hasta Argentina con alrededor de ocho millones de hablantes", vive también"La mayor parte de las comunidades quichua hablantes", por lo que "ser quichuista es sinónimo de atraso y pobreza, en el imaginario social aún vigente. Sumado a esto el grado de bilingüismo y el desplazamiento de cientos de santiagueños radicados en el conurbano bonaerense y a otros tantos distribuidos en todo el país", agregó.Gualdieri sostuvo que, y tan vital la necesidad de hablar la lengua dominante (la necesidad de ´integrarse´, en principio laboralmente), que la socialización de las nuevas generaciones se empieza a realizar en esa lengua dominante, después de dos o tres generaciones ya casi no queda más que memoria de aquella lengua propia, y algunos términos en la lengua dominante"., según el mapeo realizado en el "Año internacional de las lenguas indígenas 2019" por el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).Las especialistas y referentes indígenas coinciden en señalar la falta de datos cuantitativos oficiales y actualizados. ", aún no existe institucionalidad que se ocupe del tema, que regule, normatice y brinde datos cuantitativos sobre situación y estado de las lenguas, cantidad de hablantes, recuperantes, enseñantes, etc. Esto fue lo que desnudó el proceso de instalación de la pregunta 24 sobre diversidad lingüística en el Censo 2022", indicó Cleñan.Por su parte, Sosa señaló que hubo avances, pero no es suficiente: "con la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, hubo un gran avance a partir de la incorporación del artículo 75, inciso 17 y la posterior implementación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, pero no es suficiente".Gualdieri cuestionó el término "extinción" ya quey recomendó "un hermoso documental del Canal Encuentro (Guardianes de la lengua/Yagán), donde una nieta de Cristina Calderón 'la supuesta última hablante de yagan' viene realizando, desde la lingüística un trabajo de documentación e investigación sobre esa lengua".