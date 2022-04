Protestan contra la cesión de un edificio de una escuela de sordos al "Distrito de Vino"

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

La comunidad de la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo, del barrio de Villa Devoto, realizó un festival de arte, música y danza para rechazar la cesión de uno de sus edificios escolares al proyecto que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para instalar el denominado "Distrito de Vino".La actividad comenzó pasadas las 17 en las puertas del establecimiento, en Lincoln 4300, donde se presentaron distintos artistas bajo la consigna "El Palacio Ceci no se toca", en alusión al edificio que pertenece a la institución y cuenta con un alto valor patrimonial dado que fue construido en 1913.En rigor, el Palacio entró en obra y fue cerrado al paso de la comunidad educativa del Ayrolo, que utilizó el lugar hasta diciembre del año pasado para actividades administrativas, mientras que el dictado de clases a los alumnos se desarrolla en un edificio escolar situado en el mismo predio.Según denunciaron, el Ceci pasará a convertirse en una de las sedes del Distrito del Vino, un proyecto del Gobierno de la Ciudad para potenciar la actividad vitivinícola que abarca un polígono de los barrios de Villa Devoto, Villa Del Parque y La Paternal.Lilia Sánchez, madre de una estudiante egresada de esa escuela, afirmó en diálogo con Télam que "hoy se demostró el gran apoyo que este colegio tiene por parte de la comunidad, una gran cantidad de vecinos se sumó al festival y fue emocionante ver a personas oyentes y no oyentes compartir diversas expresiones artísticas".Sánchez sostuvo que "por el momento la única propuesta de una mesa de diálogo que nos hicieron las autoridades porteñas no se concretó, la situación del Palacio sigue siendo la misma y las obras siguen adelante sin que nadie se comunique con nosotros; las clases sigue adelante pero los chicos están muy afectados emocionalmente porque el edificio que le quieren sacar a la escuela es parte de la historia de la comunidad sorda"."En el mismo predio del Palacio se construyó un nuevo edificio, y entonces las autoridades porteñas plantean la cosa como un trueque en el que le dan a la escuela un edificio nuevo y le sacan el palacio, pero no tienen en cuenta que el único patio disponible es el del palacio y que ese lugar tiene un enorme valor sentimental e histórico para la comunidad escolar", completó."El Palacio Ceci es patrimonio histórico, cultural y lingüístico de las personas sordas. Pedimos que se respete la identidad y la historia del edificio y que siga perteneciendo a la comunidad sorda para poner en práctica los proyectos pedagógicos que quedaron truncos", dijo Virginia, docente de la escuela, durante reunión en la Legislatura de esta semana.La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) reclamó el martes pasado que el sistema de enseñanza pública sea considerado "como patrimonio público, cultural y educativo" y que se declare la "intangibilidad de los bienes", a raíz de las denuncias de la comunidad educativa ante distintos intentos de venta de terrenos donde funcionan escuelas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde funcionan escuelas."Queremos que se declare por ley a la educación pública como patrimonio público, cultural y educativo, y la intangibilidad de los bienes", afirmó la secretaria general de UTE- Ctera, Angélica Graciano, en declaraciones a la agencia Télam.A fines de 2021, las autoridades escolares fueron notificadas del inicio de una obra de refacción del Palacio, por lo cual demandó el retiro de todos los muebles de la escuela.En febrero, la comunidad educativa recibió la noticia que la titularidad del edificio pasó de manos del Ministerio de Educación al de Desarrollo Económico, medida que fue entendida como el paso previo al traspaso del inmueble al Distrito del Vino.Fue así que surgió la resistencia a perder el vínculo con el Palacio Ceci, lo que derivó en varias movilizaciones en las puertas de la escuela y en la plaza de Villa Devoto y la convocatoria al festival de este sábado.