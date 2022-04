Tras retirar lotes de "huevos Kinder" con salmonella, cerró la fábrica belga de Ferrero

En Argentina, la compañía decidió "retirar voluntariamente" los Kinder Mini Eggs, con fechas de vencimiento entre el 11 de julio y el 21 de octubre próximos.

#rappeldeproduit de Ferrero : plusieurs chocolats Kinder ; Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi et Kinder Schoko-Bons (peu importe la date de péremption, numéro de lot ou l’emballage), vendus via différents points de vente en Belgique. https://t.co/m7ceJ0xKC3 pic.twitter.com/1Y03jwU1Fn — AFSCA (@AFSCA_Conso) April 8, 2022

La empresa Ferrero cerró su fábrica de chocolate Kinder en Bélgica, luego de retirar del mercado de varios países europeos, Argentina y Estados Unidos, algunos lotes de sus productos, tras detectarse casos de salmonella en Europa en personas que consumieron estos chocolates, una medida que llega a pocos días de celebrarse la Pascua.La Agencia de Seguridad Alimentaria Belga (AFSCA) anunció este viernes que retiró la autorización de producción a la fábrica que chocolates Kinder en Arlon, que fue el origen de un brote de salmonella, tras señalar que Ferrero, dueño de la marca, entregó "información incompleta".La salmonella es una enfermedad bacteriana que afecta al aparato intestinal que puede causar síntomas como diarrea, fiebre y calambres estomacales, una infección que se transmite habitualmente a través de alimentos contaminados o el agua., indicó la AFSCA en un comunicado, y agregó que "desde finales del mes de marzo se confirmó un vínculo entre estas intoxicaciones y la fábrica Ferrero de Arlon, en Bélgica".El fabricante italiano retiró días atrás los chocolates Kinder, fabricados por la firma Arlon en Bélgica, comercializados en varios países europeos tales como Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Países Bajos, sospechosos de estar relacionados con un brote de salmonelosis, a pesar de que no se detectó la bacteria en los chocolates, según la agencia de noticias AFP."No hay casos confirmados en Estados Unidos hasta la fecha y ningún otro producto de Kinder o Ferrero se ve afectado por este retiro", informó este viernes a través de un comunicado el grupo Ferrero.La empresa explicó que trabaja en estrecha colaboración con los distribuidores y minoristas de Estados Unidos y la Argentina para garantizar que los productos ya no estén "disponibles para la compra" y priorizar la "seguridad alimentaria" y el "cuidado de los consumidores".En el caso de la Argentina, la compañía ratificó este viernes a Télam que a través de un acuerdo con el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) prosiguen con la decisión precautoria de "retirar voluntariamente" los Kinder Mini Eggs, con fechas de vencimiento entre el 11 de julio y el 21 de octubre de 2022.La autoridad sanitaria belga, la cual ordenó el retiro de los productos de la gama Kinder provenientes de esta planta, subrayó que "seguirá de cerca las etapas emprendidas por Ferrero yy requisitos de seguridad alimentaria"."La investigación en Ferrero continúa instando a los consumidores a no adquirir ninguno de los productos en cuestión", precisaron las fuentes.; en tanto, en Francia, se informaron de 21 casos, de los cuales 15 remarcaron que habían consumido productos Kinder, los que fueron retirados del mercado, informó el ministerio de Salud francés. En este país, el retiro rondaría un equivalente a cientos de toneladas de chocolates.