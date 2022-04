Se invertirán US$445 millones para proveer de Internet a todas las escuelas del país

Perczyk: "Lograr la conectividad de todo nuestro sistema educativo público es central en términos de educación" (Foto archivo)

Un convenio para poner en marcha un plan integral de conectividad destinado a proveer de Internet a la totalidad de las escuelas de gestión pública del país en unpor elEl acuerdo fue refrendado en instalaciones del Centro Polivalente de Arte de la capital fueguina como parte de las actividades previas a una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) que se realizará este viernes.Es por ello que"Lograr la conectividad de todo nuestro sistema educativo público es muy importante y yo diría que es central en términos de educación", evaluó Perczyk en diálogo con Télam, poco antes de la firma del convenio en Ushuaia.El ministro aseguró que la conexión a Internet "refuerza la presencialidad y la calidad educativa, que son condiciones que deben tener nuestros chicos y todos nuestros docentes para poder enseñar", afirmó.También dijo que "el mapa de la conectividad es el de la desigualdad en la Argentina, y este convenio propone que el punto de partida sea el mismo para todas las alumnas y todos los alumnos, con las mismas herramientas educativas a lo ancho y a lo largo de nuestro país", subrayó.Por su parte Tombolini definió a la iniciativa como "maravillosa" y precisó que el Estado nacional "invertirá 445 millones de dólares para que todos los estudiantes del sistema público del país puedan acceder a Internet de banda ancha", indicó en declaraciones a Télam.El titular de Arsat detalló que las nuevas obras e infraestructura permitirán que "de los 6 millones de estudiantes que actualmente tienen conexión en los colegios, esa cifra pase a los 20 millones de alumnos, es decir, que tendrán acceso a Internet 14 millones de chicos que actualmente no cuentan con esa posibilidad".Además de destacar que los trabajos "mejorarán la calidad de la conexión y permitirán llegar con el servicio a sitios donde actualmente no se llega", el funcionario mencionó que la conectividad se obtendrá de forma terrestre o satelital."Usaremos las prestaciones del satélite SG1 que diseñaron nuestros científicos. Quiere decir que los hijos de la educación pública diseñaron un satélite para darles Internet a quienes cursan la educación pública", remarcó Tombolini.En otro orden, explicó que si bien las obras de conectividad comprometidas con el Ministerio de Educación están previstas para realizarse en el término de tres años, existe una posibilidad de acortar esos tiempos."Creo que el desafío que debemos darnos entre todos, tanto trabajadores de la educación como telefónicos, es acortar el plazo a dos años. Porque esto no es política partidaria, y los chicos no pueden esperar. Hoy los datos son como la copa de leche cuando nosotros íbamos al colegio", comparó el presidente de Arsat."Necesitamos que los alumnos tengan acceso a la información para que sean competitivos en el futuro", agregó.Sobre el plan de conectividad, Arsat informó que las obras permitirán contar con Internet de alta velocidad a "un total de 42.630 escuelas públicas distribuidas en todas las provincias de Argentina"."En la actualidad, el 62% del total del alumnado está en condiciones de acceder a la conectividad en sus edificios escolares. El plan tiene como meta llegar a dar cobertura al 100%, lo que representa acceso digital para unos 9.700.000 alumnos de todo el país", precisó la empresa estatal a través de un comunicado.La solución integral que implementará Arsat se desarrollará mediante una actualización de la infraestructura tecnológica existente y a través de la ampliación de los servicios con nuevas obras."Se utilizará la conectividad satelital (Banda Ka y Banda Ku) y el sistema integrado de conectividad terrestre (Refefo). Además, la empresa tendrá a su cargo la gestión integral del proyecto, su monitoreo y almacenamiento", precisaron los voceros de Arsat.A su vez,, remarcaron las fuentes del organismo.Durante la firma del convenio también se realizó un homenaje a ex combatientes por el 40 aniversario de la guerra de Malvinas, que incluyó la firma de murales por parte de los funcionarios asistentes y la presentación de músicos de la institución educativa donde se realizó el acto."Es muy importante concretar esta medida en nuestra ciudad más austral que también es la capital de las Islas Malvinas, y eso representa también un acto de soberanía", aseguró Perczyk.