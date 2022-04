Incendiaron la casa de la acusada por abuso sexual en un jardín de infantes

Vecinos y vecinas realizaron reclamos con escrache en la puerta del jardín. Foto: Diego Izquierdo

"El establecimiento está cerrado y aún no se sabe cuándo abrirá sus puertas", informaron desde ATE. Foto: Diego Izquierdo

Una mujer fue denunciada ante la Justicia por abusar sexualmente de un niño de 3 años en un jardín de infantes de la ciudad de Mar del Plata y, luego de una serie de incidentes en la puerta de la institución, un grupo de desconocidos incendió la casa de la acusada, informaron fuentes judiciales y policiales.Se trata del, situado al suroeste de esta ciudad.En la tarde del viernes pasado, los padres de un menor de tres años denunciaron ante la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Romina Díaz, que su hijo había sido abusado por una auxiliar del establecimiento educativo, por lo que se inició una investigación, indicaron fuentes judiciales.El caso tomó estado público en las últimas horas, cuando un grupo de personas comenzó a realizar un, quien cumpliría funciones en la cocina.La noche del martes, personal de bomberos sofocó unprovocado por desconocidos contra una vivienda situada en el cruce de las calles García Lorca y Savia, donde vive la acusada de abusar sexualmente del menor dentro del jardín de Infantes Nº 919.Desde la justicia se limitaron a informar que se está investigando la denuncia y que se están tomando todas las medidas pertinentes ante estos hechos.Por otro lado, la mañana de este miércoles, Gustavo Ibáñez, de Suteba; Claudia Rey, de ATE; y Adriana Donzelli, de Sadop, brindaron una conferencia de prensa, y repudiaron los hechos de violencia acontecidos frente a la institución como en la casa de la acusada y pidieron a la justicia que se investigue rápidamente la denuncia.En el establecimiento educativo funciona el jardín infantes Nº 919; la primaria 35 y la secundaria 47.Ibáñez expresó que "es importantísimo la participación del Estado desde los distintos sectores que lo componen que sea activa para restañar las heridas sociales que se produjeron. Estamos trabajando y acompañando a las autoridades, docentes y auxiliares que forman parte de ese complejo, como también a las familias que necesitan de la escuela"."Estas situaciones no se resuelven de un día para otro. Las distintas autoridades deben garantizar el derecho que tiene todo trabajador. El principio de inocencia es una premisa legal que a veces se olvida".En tanto, Rey dijo: "Necesitamos la articulación de las autoridades que tienen que hacerse cargo de esta situación como así también la mayor presencialidad por parte del Estado, incluyendo a la Secretaría municipal de Seguridad"."El establecimiento -agregó- está cerrado y aún no se sabe cuándo abrirá sus puertas. Se necesita mayor celeridad en la investigación para dar solución y contención a esta comunidad porque el hecho es gravísimo y no se puede repetir".Rey sostuvo que "la situación que la auxiliar está viviendo es dramática porque además vive a tres cuadras del establecimiento"."Sabemos que están viniendo autoridades de La Plata para tener reuniones con el Consejo Escolar, la Jefatura y con los inspectores para aplicar la resolución que plantea la reparación y el resguardo de conflicto de toda la comunidad educativa por lo que decimos que", señaló la dirigente.Por último, Donzelli manifestó "queremos solidarizarnos con ATE, con los gremios que representan a los trabajadores del establecimiento y repudiar toda situación de violencia. Rechazamos cualquier tipo de justicia por mano propia e instamos a que el sistema judicial actúe rápida y eficazmente".