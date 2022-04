Habilitaron la venta de pasajes de los trenes de larga distancia para mayo

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de los trenes de larga distancia que unen la terminal porteña de Retiro con Rosario, Córdoba, Tucumán, Junín y Rufino; los de Plaza Constitución con Mar del Plata; General Guido y Divisadero de Pinamar y los de Once con Bragado, desde el 1° y hasta el 31 de mayo de este año.Los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos vía web con un 10% de descuento, o en las estaciones terminales de Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con discapacidad que posean CUD en forma gratuita, a través de la página oficial de la empresa.El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, destacó que “tuvimos una excelente temporada de verano y casi un millón de argentinos y argentinas utilizaron el tren como medio de transporte para vacacionar”. Además, resaltó que “estamos acercando un servicio con una tarifa muy accesible a cada uno de nuestros pasajeros y pasajeras”.El titular de la entidad también recordó que “hacemos lo que nos pidió el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que es continuar conectando pueblos y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que necesiten al ferrocarril”.El tren a Rosario sale de Retiro, desde la estación de la línea San Martín, todos los días a las 15.15 y regresa de Rosario a las 0.30, con un costo del pasaje de 300 pesos en primera y 360 pesos en pulman, con un tiempo de viaje de 8 horas.El servicio que une Retiro con Córdoba, parte los martes y viernes a las 11.30 de Retiro, también desde la estación de la línea San Martín y retorna los miércoles y domingos a la 21.20 desde Córdoba.El costo del pasaje es de 500 pesos en primera, 600 pesos en pulman y 1.750 pesos en camarote, con un tiempo de viaje de 21 horas.Desde Retiro a Tucumán (estación Cevil Pozo), sale de Retiro (San Martín) los miércoles y domingos a las 21.30, retornando desde Cevil Pozo los martes y viernes a las 21.30, con un costo del pasaje de 765 pesos en primera, 920 pesos en pulman y 2.620 pesos en camarote y un tiempo de viaje de 32 horas entre cabeceras.El servicio entre Buenos Aires y Junín sale diariamente desde Retiro a las 18 y de Junín regresa de domingo a viernes a las 0.50 y los sábados a las 2.Además, el servicio a Rufino presenta parada en Junín, saliendo los viernes a las 20.10 y el retorno tiene detención en la mencionada localidad los lunes a las 3.05.Los pasajes a Junín cuestan 250 pesos en primera y 300 pesos en pulman y a Rufino cuestan 425 pesos en primera y 510 pesos en pullman.Entre Buenos Aires y Mar del Plata circulan dos servicios diarios, uno a las 6.22 (con parada en Dolores y Gral. Guido) y a las 9.35 (parando en todas las intermedias) desde la terminal porteña. En tanto que a las 11:06 (parando en todas) y a las 14.12 (con paradas el General Guido y Dolores), retorna desde la ciudad balnearia. También funciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 17.10 y retorno desde Mar del Plata los lunes a la 1.22.Los pasajes a Mar del Plata cuestan en primera 660 pesos y 795 pesos en pulman, mientras que el servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar, circula con un servicio diario partiendo de General Guido a las 10.20 y de Divisadero de Pinamar a las 13.05, con un costo de 170 pesos.Finalmente, el servicio que une Buenos Aires con Bragado tiene dos frecuencias semanales, partiendo desde Once los lunes y viernes a las 18.35 y de Bragado los lunes a las 2.30 y los miércoles a las 5.20, con un costo del boleto de 155 pesos en primera y 186 pesos en pullman.Para los que adquieran sus tickets a través de la página web habrá un 10% de descuento; será de 40% para jubilados; 50% para menores de 12 años y los menores de 3 años que no ocupen asiento viajan gratis.