Efemérides del 6 de abril

1896 - JUEGOS OLÍMPICOS. Comienzan en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna, en los que hasta el 15 de abril de 1896 compitieron 214 atletas varones de catorce países. Los Juegos de la I Olimpiada excluyeron a las deportistas mujeres.1909 - ROBERT PEARY. El explorador estadounidense Robert Peary lidera un grupo de 23 personas, entre ellas varios esquimales, con el que llega al Polo Norte y declara ser la primera expedición en pisar ese extremo del planeta. El logro fue puesto en duda y en 1996, un análisis de los registros de Peary indicó que el explorador había llegado a casi 37 kilómetros de distancia del Polo Norte.1930 - MARCHA DE LA SAL. Luego de un recorrido de 300 kilómetros, concluye en la ciudad portuaria de Mumbay (Bombay) la Marcha de la Sal, una manifestación pacífica liderada por el abogado y activista Mahatma Gandhi para reclamar la independencia de la India del imperio británico.1943 - EL PRINCIPITO. Se publica en la ciudad estadounidense de Nueva York la novela corta ``El principito'', obra del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupery, uno de los clásicos de la literatura mundial, traducido a 250 idiomas.1963 - NACE RAFAEL CORREA. Nace en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el economista Rafael Vicente Correa Delgado, quien presidió Ecuador a lo largo de diez años, cuatro meses y nueve días, con lo que es el dirigente que más tiempo gobernó a ese país.1965 - BEACH BOYS. La banda estadounidense The Beach Boys graba en los estudios Western de la ciudad de Los Ángeles la canción California girl, clásico que entró al Salón de la Fama del Rock. La canción, escrita por Brian Wilson y Mike Love, fue lanzada en un disco sencillo y luego en el álbum Summer days.1979 - JULIO GRONDONA. El dirigente deportivo Julio Humberto Grondona, cofundador de Arsenal Fútbol Club, asume la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo que desempeñó durante 35 años, hasta su fallecimiento en 2014. Fue también vicepresidente senior de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol.1986 - RIVER PLATE. En el recordado superclásico “de la pelota naranja”, River Plate da la vuelta olímpica de campeón de Primera División en el estadio La Bombonera luego de derrotar a Boca Juniors por 2-0 con goles del mediocampista ofensivo Norberto “Beto” Alonso, uno de los grandes ídolos “millonarios”.1987 - JUAN PABLO II. Llega a Buenos Aires el papa Juan Pablo II para su segunda visita a la Argentina, que incluyó un recorrido por diez ciudades en una gira de cinco días y una multitudinaria misa en la porteña avenida 9 de Julio.2016 - THE ROLLING STONES. En la prestigiosa galería Saatchi de Londres se inaugura la primera exposición sobre The Rolling Stones, que incluyó 500 objetos de la célebre banda británica de rock distribuidos en nueve espacios temáticos.2022 - ACTIVIDAD FÍSICA. Se celebra el Día Internacional de la Actividad Física, instituido por la Organización Mundial de la Salud para promover "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas".