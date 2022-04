El equipo argentino prueba "masas e ingredientes" para participar del Mundial de la Pizza en Italia

El equipo que representa a la Argentina en el certamen mundial que se desarrolla en Italia. Foto: Prensa.

Los maestros pizzeros que representarán a la Argentina desde este martes en laya están listos en Parma, Italia,y con la expectativa de dejar "bien representado" al país.Diego Dávila Gasco, Federico Domínguez Fontán, Hugo Bazán, Mauro Dávila, Miguel Villalba y el director de la Asociación Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), Javier Labaké, y el secretario general de la entidad, Gustavo Levinson, ultimaban por estas horas los detalles del evento que convoca a unos"Estamos haciendo muchas preparaciones pero, sobre todo, aplicando técnicas específicamente italianas para este mundial. Hacemos compras con el equipo, probando masas, ingredientes y cubiertas porque son muchas categorías", comentó a Télam, Diego Dávila Gasco (47), maestro pizzero y profesor de la escuela Argentina de Apyce.Diego es de Morón, partido ubicado al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, y es la cuarta vez que compite en este mundial, y en esta edición sus expectativas son "dejar bien representada a la Argentina, sumar para el equipo y tratar de obtener un puntaje mayor a las veces anteriores".Para Diego la mejor pizza debe reunirFederico Domínguez Fontán (48), de Bariloche, quien compitió en el Campeonato Mundial de la Pizza en 2019 dijo: "Me preparo con mucho ejercicio, entrenamiento, compañerismo, estudiando desde hace un año la categoría "Heinz Beck".Hugo Bazán (48), nacido en la provincia de Salta, pizzero profesional, obtuvo el segundo y tercer lugar respectivamente en los campeonatos argentinos de pizza y empanadas del 2017 y 2018.aseguró.Bazán ya participó en el último Campeonato Mundial de la Pizza en 2019, y obtuvo el 9no. puesto en "Pizza in teglia", y, por eso, en esta oportunidad señaló: "Mi expectativa es tratar de mejorar la posición anterior, y posicionarnos un poquito más arriba. Una de las mejores pizzas debe evidenciar las características propias de la categoría en la cual se presente, reunir ciertas condiciones técnicas, más allá de los visual y el gusto".Mauro Dávila (54), oriundo de la localidad de Caseros, ubicada al Noroeste del Gran Buenos Aires, es maestro pizzero de profesión desde hace 34 años. Obtuvo el 3er. puesto en "Pizza a la piedra" en el Campeonato Argentino de la Pizza en 2017"Para mañana me preparo con muchas ganas y energía. Esperando que llegue el día con grandes expectativas por el torneo en sí mismo y no tanto por el resultado", contó Mauro a Télam."El poder formar parte del campeonato, estar ahí es poder seguir enriqueciéndose, y tratar de buscar la excelencia, si bien la pizza en sí misma es algo que no tiene techo y que cada uno puede llegar hasta donde le da la imaginación, cumpliendo las pautas para crear", explicó Dávila.Miguel Villalba (44), de Boedo, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, pizzero profesional desde hace 15 años, participó de campeonatos nacionales consagrándose como el ganador del"Nos preparamos de una forma exigente. Si bien es un trabajo que realizamos a diario, hoy en día estamos en Italia y no tiene que haber error, por eso nuestra expectativa es seguir obteniendo buenos resultados e ir mejorando en cada gala y competición", detalló Villalba.El equipo será liderado por el director de la Apyce, Javier Labaké, quien también participará del certamen, acompañado por el secretario general, Gustavo Levinson.sostuvo Levinson.En ese marco, señaló que disfruta de "ver cómo trabajan nuestros maestros pizzeros, la responsabilidad, el empuje, la obsesión por el producto que salga perfecto", de modo que "las expectativas ya están cumplidas, ya que es un orgullo poder acompañar a esta gente tan profesional y que nos enorgullecen como argentinos".El evento anual que reúne a los mejores maestros pizzeros del mundo se realizará desde mañana hasta el jueves.