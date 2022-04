Entregaron un diploma de honor a Charly Alberti por su trabajo en favor del medio ambiente

Alberti recibió el diploma de honor "Domingo Faustino Sarmiento", la máxima distinción que otorga el Senado.

El ex Soda Stereo, Charly Alberti, recibió este viernes el diploma de honor del Senado como personalidad destacada por su trabajo en favor del medio ambiente al frente de una organización no gubernamental dedicada a concientizar sobre los efectos del cambio climático.En un encuentro en el Senado,y alertó sobre las consecuencias de "no tomar conciencia" sobre la necesidad de construir un planeta sustentable." para ver "cómo empezamos a darle valor a la naturaleza", sostuvo el baterista desde el salón Arturo Illia del Senado, donde respondió preguntas de los legisladores.AlbertiEn la ceremonia, Alberti recibió el diploma de honor "Domingo Faustino Sarmiento", la máxima distinción que otorga el Senado, por su labor al frente de la fundación Revolución XXI dedicada a la lucha contra los efectos del cambio climático."Es difícil hacer entender que lo climático es la prioridad" porque "si no resolvemos los temas climáticos para dentro de 10 años los países con altos índices de pobreza va a ser más pobres por más esfuerzos económicos que se quieran hacer", remarcó el músico.