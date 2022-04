Invisibilización del autismo en la adultez: "Muchos piensan que no existimos"

Estiman que una de cada 44 personas poseen algún tipo de trastorno del espectro autista.

Los adultos con comportamientos dentro del espectro autista "están invisibilizados" en los mensajes que se emiten sobre esta problemática, por lo que que no se tienen en cuenta sus "dificultades y necesidades", según coinciden personas mayores de edad con este trastorno, en el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo."Ser un adulto en el espectro autista significa tener que lidiar con que muchas personas no sepan que existimos y eso está relacionado a la asociación entre el autismo y la infancia", dijo a TélamOriundo de la localidad de San Carlos de Bariloche, Muro vive hace 17 años en la Ciudad de Buenos Aires y", aseguró Muro y agregó: "Eso termina generando que no se tengan en cuenta nuestras dificultades y necesidades".En ese sentido, las problemáticas ligadas al acceso a ciertos derechos son discusiones que "quedan postergadas por los prejuicios y estereotipos del autismo como una cuestión propia de la infancia", añadió.pero especialistas toman y extrapolan dato de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, queAdemás deel autismo suele estar ligadodado que, hasta hace unos años,Al respecto Andrea Cukier, de 37 años, quien tiene comportamientos dentro del espectro autista, aseguró que "es inadmisible que los test no contemplen los rasgos de las mujeres ya que, al no tener estos rasgos característicos y estereotípicos del autismo, propios de los varones, para la mujer es casi imposible llegar a su diagnóstico".Cukier conoció su diagnóstico hace unos meses, luego de muchos años sin respuestas."Yo sentía que no encajaba en la sociedad, que mi manera de ver las cosas era muy distinta. Voy desde los 18 años a terapia y si bien iba resolviendo ciertos temas que me preocupaban, de fondo siempre había algo que para mí era inabarcable e incomprensible", relató Cukier., explicó que debe trabajarse en" de una persona adulta en el espectro autista, lo que significaEsto engloba el derecho a la educación, al trabajo, a actividades de ocio, recreación y turismo, a poder elegir dónde y con quién vivir o poder formar una familia si así lo quisieran, entre otros derechos humanos que "deberían ser garantizados".En ese sentido, Rattazzi aseveró quees aún "un tema a trabajar fuertemente" ya que, según estimaciones, ", lo que vulnera un derecho fundamental".La exclusión de personas con condiciones del espectro autista de estos ámbitos -explicó la especialista- es necesario abordarla desde los apoyos que necesita esa persona y de las barreras que existen "para que pueda ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la sociedad".En el ámbito educativo,y, pese a estar asociados principalmente al nivel inicial, primario o secundario, tambiény esen la Universidad de la Marina Mercante, en la Ciudad de Buenos Aires."En mi caso,, pero hay muchas universidades que no aceptan acompañante terapéutico, ese es un problema", expresó en diálogo con Télam.A pesar de sentir cierta discriminación cuando desde las casas de estudio se hace hincapié en "las dificultades", Galeano aseguró que "aunque haya barreras, hay que intentarlo porque no significa que no podamos hacerlo".Entusiasmado por el inicio de su carrera universitaria, convocó a sus pares a "no temer a la facultad ni nada de lo que quieran hacer".Pese a reconocer ciertos avances, Rattazzi llamó aque hay que hacer, especialmente en el, paraLa especialista destacó que las personas dentro del espectro autista suelen presentar desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse; tener ciertos intereses muy absorbentes y mucha sensibilidad a estímulos sensoriales del ambiente.Sin embargo,en generalya que usan muchas estrategias de camuflaje", explicó Rattazzi., aseguró por su partey añadió que, si el profesional no sabe que "las características de las mujeres autistas son radicalmente distintas a las de los varones, salvo excepciones que pueden compartir, siempre van a decir que no estamos en el espectro porque 'no parecemos' autistas"