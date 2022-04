Efemérides del 1 de abril

La historia al día VER VIDEO

- TELÉGRAFO MERCANTIL. Aparece en Buenos Aires el primer número del periódico Telégrafo Mercantil, fundado por Francisco Cabello y Mesa a instancias del abogado Manuel Belgrano, por entonces secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de La Plata.- SAN LORENZO DE ALMAGRO. El sacerdote Lorenzo Massa funda el club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro. El “Ciclón” lleva ganados 15 campeonatos locales y las copas Mercosur 2001, Sudamericana 2002 y Libertadores de América 2014.- SELECCIÓN ARGENTINA. La selección argentina de fútbol empata -0-0 con Portugal en el estadio Luminar de Lisboa en el qye fue el primer partido del equipo “albiceleste” en territorio europeo.- GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. AL cabo de tres años finaliza la guerra civil españolacon un parte militar en el que el general Francisco Franco declara la victoria del bando “Nacional” y establece una dictadura militar que duró hasta el 20 de noviembre de 1975.- NACE JIMMY CLIFF. Nace en el municipio de Saint James (Jamaica) el músico jamaiquino de reggae Jimmy Cliff (James Chambers), autor de temas como You can get it if you really want, Sitting' in Limbo y Samba reggae.- NACE MARCELO TINELLI.Nace en la ciudad bonaerense de Bolívar el periodista, conductor y empresario Marcelo Tinelli, quien ganó popularidad con el programa Videomatch en la década de 1990. Es el presidente de San Lorenzo de Almagro y dirigió la Liga Profesional de Fútbol.- NACE GUSTAVO NAPOLI. Nace en el barrio porteño de Mataderos, el músico Gustavo Nápoli, guitarrista, cantante y líder de la banda de hard rock La Renga. Es considerado uno de los diez mejores guitarristas argentinos.- APPLE COMPUTER. Los emprendedores Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne crean el gigante informático Apple Computer Company, que revolucionó el uso de las computadoras al llevarlas al ámbito personal. Apple es uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles del mundo.- MARÍA PAZ FERREYRA. Nace en Buenos Aires la cantante Miss Bolivia (María Paz Ferreyra), quien ha ganado popularidad por sus temas de contenido social en los que fusiona géneros musicales como la cumbia, hip hop, dance y reggae.- DIVIDIDOS POR LA FELICIDAD. Sale a la venta el álbum “Divididos por la felicidad”, que marcó el debut discográfico de la banda de post-punk Sumo. El disco contiene temas como “Mejor no hablar de ciertas cosas”, “Reggae de paz y amor” y “La rubia tarada”.