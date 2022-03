La UBA homenajeó a 180 veteranos de Malvinas que forman parte de su comunidad

La UBA homenajeó a 180 veteranos de Malvinas. VER VIDEO

Ciento ochenta veteranos de Malvinas que antes o después de participar de la guerra pasaron por la UBA como alumnos, docentes o no docentes fueron homenajeados hoy por el Consejo Superior de la Universidad con un emotivo acto en el marco de las conmemoraciones por los 40 años del inicio del conflicto bélico."Tuve el honor, el orgullo y el privilegio de pisar la tundra de Malvinas cuando flameaba la bandera argentina. Eso fue para mí lo más emocionante", dijo en declaraciones previas la, la única mujer entre los homenajeados y la única de las 16 mujeresPostergado dos años por la pandemia, en algunos casos el diploma y medalla lo recibieron las esposas, hijos, sobrinos, hermanas o hermanos de los homenajeados que no pudieron estar presentes porque fallecieron en este lapso de tiempo."La UBA tiene estas bases estatutarias, no solo mantener el máximo nivel académico, sino también involucrarse en las acciones que tienen que ver con el tejido social que le dan sustento; y ustedesporque les toco ponerlo en práctica en un momento límite para cualquier ciudadano como es estar en una guerra y defender a nuestra patria", dijoa los veteranos que lo escuchaban en primera fila.Por su parte, econtó que la decisión de homenajear a "los integrantes de la comunidad de la universidad que defendieron la soberanía de nuestra patria en Malvinas" fue una decisión adoptada en 2019 por el Consejo Superior como un"La realización de este homenaje requirió cruzar los datos del Ministerio de Defensa con nuestros registros académicos y de personal, y grande fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que 370 miembros de nuestra comunidad son veteranos y veteranos de guerra y probablemente sean muchos más", dijo."Nos llevó unos meses conseguir su domicilio actualizado, obtener sus teléfonos y contactarlos. Muchos de ustedes al respondernos por carta nosque cumpliendo distintas funciones sirvieron con honor a nuestra patria", agregó.Pero esas cartas que fueron llegando no las firmaban solamente veteranos sino también familiares de ex combatientes UBA que ya habían fallecido, pero a quienes sus seres queridos estaban "contentos y agradecidos" de poder representar en el homenaje.No obstante, el grueso de quienes recibieron el reconocimiento fueron los propios veteranos de la UBA, la mayoría de ellos en sus 60 años, la mayoría de traje y corbata, algunos de ellos con varias medallas de reconocimiento como ex combatientes a altura del pecho."Es la primera vez que la UBA reconoce a los que estuvimos en esa causa, que es una causa justa aunque quizás fue utilizada en ese momento por alguien que nos estaba usando con otros propósitos", dijo a Télam el, quien fue a Malvinas comoOtro de los homenajeados fuerecibido en la UBAue además"Para los veteranos de guerra, lo que nos fue más difícil fue la posguerra, volver a sentirnos incluidos en la sociedad y que no nos rechazaran; porque cuando tenía 18 años y volví, tardé seis horas en volver de El Palomar a la casa de mis padres en la Capital, porque sentía que había hecho algo malo", dijo."A partir de entonces, transcurrí estos 40 años algunas veces ocultando mi condición de excombatiente por miedo al rechazo y otras veces haciéndola pública", contó Rodríguez quien fue a Malvinas comoPor eso, uncomo el que realizó hoy la UBAcuando busco "dar lo mejor", "tanto cuando tenía 18 años y me tocó ir a las islas, como cuando volví y dí todo lo que pude por mi patria como profesor".A su turnodestacó que la UBA haya decidido reconocer "a todos los veteranos, independientemente de cual haya sido el cargo o la función que desempeñaron en Malvinas e independientemente del cargo y función que desempeñamos en la universidad".Quien ostentaba el grado deuando fue a Malvinas puntualizó que "fue un esfuerzo muy grande para todos los que volvimos empezar de nuevo" al regreso y ayudar a otros compañeros en ese camino.En ese sentido destacó al creación en 1993 del CENS (Centro de Educación de Nivel Secundario) N° 66 inicialmente pensado para que los excombatientes terminaran el secundario y del cual fue director., en su calidad dede la UBA que había realizado el servicio militar el año anterior.El acto fue presidido por el Consejo Superior a pleno –el rector y los 13 decanos- en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, en el barrio porteño de Recoleta.Durante el homenaje,"Lamento que como vimos en la entrega, en muchos casos el reconocimiento fue recibido por esposas o hijos, porque las circunstancias de la vida han hecho que ya no los tengamos con nosotros, y en el caso de los que murieron en el campo de combate son los verdaderos héroes que se encuentran custodiando en el Cementerio de Darwin lo que es legítimamente nuestro que son las Islas Malvinas", dijo.