"Cartas de Malvinas", una producción fueguina rescata textos emotivos escritos durante la guerra

El contenido es leído por allegados al autor o por un narrador, en caso de tratarse de personas fallecidas.

Cartas de Malvinas. Carta del Soldado Julio Cao a sus alumnos de 3° D. Lectura de Victoria Lerario VER VIDEO

Hasta el momento la productora rodó cinco cortos que además pusieron a disposición del público.

Lectura de Walter Batista VER VIDEO

Una productora audiovisual de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, rescató cartas enviadas por soldados y sus familiares durante la guerra de Malvinas y filmó su contenido leído por allegados al autor o por un narrador, en caso de tratarse de personas fallecidas.El proyecto llamado "Cartas de Malvinas" es una iniciativa del director de cine Alexis Ércole, de 32 años, y del productor musical, docente y estudiante de producción audiovisual Cristian Cazal (45) como parte de las actividades independientes relacionadas con el 40 aniversario del conflicto bélico de 1982.Hasta el momento la productora rodóque además pusieron a disposición del público para que puedan ser descargados y utilizados libremente con fines de difusión."Concebimos esta idea como un homenaje al pueblo argentino, que transitó las horas más difíciles de la guerra generando puentes con la palabra. En estas cartas yacía la fuerza que sostuvo corazones en vela, y que arrojó con coraje a otros a la batalla, en muchos casos hasta dar la vida", explicaron los realizadores en diálogo con Télam.Cazal contó que antes de empezar a filmar se contactaron con el Centro de Ex Combatientes de Ushuaia para que prestaran su acuerdo, y no solo encontraron "amplia predisposición", sino que "nos dijeron que el proyecto concuerda con lo que ellos llaman legado, es decir, la necesidad de acciones para mantener viva la causa Malvinas"."Todo el proceso fue emocionante desde el principio. Recuerdo que nos quebrábamos aún editando el material, después de haberlo filmado", destacó el productor.Por su parte, Ércole remarcó que desde la concepción de la iniciativa "buscamos retratar la emoción que se transmite inmediatamente a medida que se recorren cada una de las líneas de estas cartas. Es un momento de intimidad que aún hoy se siente, y que nos permitirá poder escuchar los relatos en cualquier momento de la historia, y a flor de piel".Cazal también habló de las "coincidencias" que fueron sucediéndose durante el rodaje de los videos, como cuando eligieron como locación a uno de los principales hoteles de Ushuaia, situado camino al Glaciar Martial."Hablamos con Victoria Szymczak, una de las referentes del hotel que nos dio autorización para una primera jornada de rodaje. Resulta que cuando nos entrevistamos con ella y le contamos los detalles, nos enteramos de que es hija de un veterano, que fue médico cirujano durante la guerra. En cada paso de la producción nos encontramos con gente vinculada a la causa", remarcó el productor.Uno de los capítulos de "Cartas de Malvinas" incluye la, el 29 de abril de 1982.El veterano de la guerra de Malvinas lee en primer plano, con la voz casi quebrada: "quiero que estés tranquilo y que sepas que no estás solo. Mamá te tiene presente en todas las horas del día y te quiere mucho. Y está orgullosa del gran hijo que tiene. Cuando escribas decime cómo te mando tus dos uniformes de invierno, los mandé a la tintorería. Recién estuve con doña Palmira y te mandó muchos saludos. También don Caballero".Otro de los cortos está dedicado al, un soldado de 19 años que murió el 11 de junio del 1982, último día de la guerra, en Monte Longdon, luego de desoír una orden de repliegue e intentar rescatar a siete compañeros.Massad también es recordado porque desde Malvinas envió una carta a sus padres pidiéndole a la comisión directiva del club Banfield que le guardara el puesto de arquero que ocupaba en la quinta división, bajo la promesa de defenderlo "igual que a nuestras islas y a la Patria".Con la voz del narrador Gustavo Viera, el video de "Cartas de Malvinas" refleja un: "Yo nunca hablé contigo. Hoy quiero saludarte: ¿Cómo estás? ¿Tú sabes? Me decían que no existes, y yo, tonto, creí que era verdad. Anoche vi tu cielo. Me encontraba oculto en un hoyo de granada. Aunque la ofensiva nos espera para muy pronto, Dios, no tengo miedo desde que descubrí que estabas cerca. Olvidaba decirte que te quiero", se escucha en ese capítulo.También hay otro episodio dedicado a la, y una del, fechada el 24 de abril de 1982."Nuestra intención es que estos registros lleguen a la mayor cantidad de argentinos y argentinas de todas las edades y en todos los rincones del país. Para no olvidar al pueblo de aquellos días que se vio envuelto en un conflicto bélico de la era moderna, y que no se mantuvo ajeno y que participó como pudo", explicó Cazal."'Cartas de Malvinas' es la palabra poderosa con los modos de sentir de aquellos días. El testimonio vivo de nosotros mismos como sociedad", concluyó el realizador fueguino.