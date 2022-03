Thiago, el niño símbolo de la causa Malvinas, llegó a Ushuaia: "Estoy muy contento de estar acá"

Foto: Cristian Urrutia

Thiago Huenchillán, el niño chubutense de 7 años convertido en un símbolo de la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, arribó este jueves a la ciudad de Ushuaia, invitado por autoridades de Tierra del Fuego para participar de los actos conmemorativos por el 40 aniversario del inicio de la guerra con Gran Bretaña de 1982.Thiago es el alumno de tercer grado de la escuela Nº126 de Comodoro Rivadavia (Chubut) que el año pasado discutió con su maestra durante una clase por Zoom, porque la docente pretendía inculcarle que las Malvinas "no son argentinas" porque "están en poder de los ingleses".El chico replicó quey argumentó que los alumnos deberían tener en sus guardapolvos una imagen del archipiélago, como él lo hacía.El incidente traspasó el ámbito educativo y motivó que hasta excombatientes de la provincia se acercaran para felicitarlo y regalarle una bandera.Por su parte, en Tierra del Fuego, un grupo de diputados provinciales impulsó la llamadaque con el número 1390 fue sancionada el 18 de noviembre de 2021.La norma instauró la obligatoriedad del uso de un bordado con el contorno de las Islas Malvinas en los guardapolvos de todos los estudiantes en los niveles de instancia obligatoria, ya sea públicos como privados, y se implementó a partir del ciclo lectivo 2022.A raíz de ello, compuesta por sus padres y sus dos hermanas."Fue un viaje largo. Estoy muy contento de estar acá", dijo el niño a poco de arribar la mañana de este jueves al aeropuerto de Ushuaia.En tanto su padre, José Huenchillán, calificó como "un honor poder haber llegado por primera vez a la capital de las Islas Malvinas"., señaló el hombre en declaraciones a medios fueguinos.También explicó que "a Thiago le hemos inculcado la causa Malvinas desde muy chico, porque yo fui soldado voluntario en 2007, en el Regimiento de Infantería Mecanizada 25 y él me acompañaba", relató.A su vez, Jéssica Gómez, la mamá de Thiago, expresó que "no esperábamos que él defendiera la soberanía como lo hizo durante esa clase, contradiciendo a la docente que era la autoridad, y tampoco imaginábamos que el caso iba a llegar tan lejos"."Creemos que Thiago no se quedó callado y defendió la causa Malvinas, como debería hacerlo cualquier persona de este país", aseveró la mujer."Para nosotros, Thiago representa el futuro de la recuperación de las islas. El legado de la causa", afirmó Juan Vera, un excombatiente y sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano que acompaña a la familia Huenchillán en su visita a Tierra del Fuego.