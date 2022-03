Uno de los jóvenes embestidos por un patrullero en México será repatriado

Darian Stacco será repatriado en un avión sanitario.

Los jóvenes se encontraban arriba de una motocicleta cuando fueron embestidos, el sábado 26 de marzo, por un patrullero de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Cozumel

, uno de los dos jóvenes oriundos de Bahía Blanca, será repatriado "entre hoy y mañana", con unpara continuar con la internación en el país, mientras que en cuanto a, la otra joven hospitalizada,, informaron este miércoles a Télam fuentes de ambas familias.Según se pudo observar a través de las filmaciones obtenidas de las cámaras de seguridad, los jóvenes, ambos de 28 años,, el sábado 26 de marzo, por un patrullero de la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de, una isla ubicada en el caribe mexicano."Por decisión del médico derivaron a Darian a la unidad intensiva, lo que hizo la clínica fue retenerlo y mantenerlo con vida, porque para intervenirlo necesitan de muchos insumos. Los costos son bastante altos y no podemos pagarlos, entonces la mejor opción fue trasladarlo en el avión sanitario", explicó a Télam su hermana,Asimismo, la hermana de Stacco señaló que el traslado del joven en un avión sanitario se realizará "a través de una empresa privada"."Un hombre escuchó la noticia que estábamos difundiendo sobre los chicos, puso a disposición el avión a precio de costo y los valores se redujeron, lo que nos permitió llegar más rápido al importe que necesitábamos", explicó.En cuanto a Arias, su hermano manifestó que cree "poco probable" que se traslade en el mismo avión junto a Stacco, debido a que los médicos "todavía tienen que seguir haciendo curaciones y rehabilitación", y agregó que esta noche estará viajando a México junto con su madre para acompañar a la joven internada.Además, señaló que el avión sanitario estaría disponible "para hoy o mañana, lo antes posible", y que estaban aguardando "la autorización del permiso" de vuelo.Actualmente, ambas víctimas continúan hospitalizadas, y Stacco, internado en la clínica San Miguel, tiene un diagnóstico más comprometido., está con una traqueotomía porque tiene incrustadas las costillas en los pulmones. Además, padece una contusión cerebral y varias fracturas", detalló Stephanie.A pesar de este cuadro, que es "grave, hay mejoraría, está estable, respira bien, y eso nos da un panorama bastante positivo"."Es un chico joven con toda la vida por delante y las energías para luchar. Ahora estamos esperando el avión desde Argentina para que pueda ser atendido como debe ser", en el país, agregó.En cuanto a Luz Arias, su hermano, Walter, señaló que "ayer le hicieron una de las últimas intervenciones quirúrgicas, y tuvieron que amputarle una pierna", y agregó que la otra está quebrada, además de tener varios golpes en rostro y cabeza."Por suerte está viva, hay que agradecer eso. En el transcurso del día va a estar despertando, y se va a enterar de todo lo ocurrido, así que psicológicamente va a ser un shock emocional muy fuerte", explicó sobre la joven, y agregó que se encuentra internada en el Hospital de Costamed.Además, informó quey que aún falta una última intervención, gastos extras hasta volver al país y la prótesis, que es "muy cara".En cuanto a la situación de los policías que manejaban el patrullero, Arias manifestó que aún no tienen novedades."Hay un abogado de allá que está al tanto de todo, pero mientras me pueda volver con mi hermana en estos días estoy cumplido", expresó.Por su parte,, madre de Darian, señaló en un posteo a través de las redes sociales que tanto su hijo, de 28 años, como su amiga "fueron atropellados por una patrulla policial que iba a una urgencia sin las torretas encendidas y con exceso de velocidad".Según señalaron los familiares de las víctimas, ambos se encontraban en México en busca de trabajo.Darian "había viajado por una posibilidad laboral, había conseguido una entrevista y alquilaron una moto para ir al lugar", explicó Stephanie.