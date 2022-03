El 75% de quienes desarrollan cáncer colorrectal no tiene antecedentes, ¿influye lo que se come?

El cáncer de colon y recto es un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo, el intestino grueso.

El 75% de las personas que desarrollan cáncer colorrectal (CCR) no tiene antecedentes familiares y, lo que podría deberse, entre otros factores, al, indicaron especialistas con motivo del día mundial de concientización sobre esta enfermedad que se conmemora el 31 de marzo.loso más y hoy se está estudiando el impacto de los alimentos industrializados en el organismo y en el desarrollo del cáncer colorrectal", indicóEl especialista señaló que "si bien es muy difícil entablar una relación causal, de forma directa, ya que, es evidente que hay un aumento de casos en pacientes jóvenes, incluso en aquellos que no tienen antecedentes genéticos".Laudanno describió quereportaron que(JMAF) predispone almás grandes y más agresivas."La ingesta dey hay cierto tipo de bacterias que le dan una impronta más agresiva al cáncer de colon. Hoy sabemos quesostuvo.En ese sentido, indicó quey destacó que "como los jóvenes consumen cada vez más, al metabolizarlo, un productoque sería un carcinógeno humano sobre todo del tubo digestivo, actuando particularmente sobre el intestino".Según informóel, hubo 15.895 nuevos casos, de los cuales 8.493 fueron diagnosticados en varones y 7.402 en mujeres.Además,con 7.502 decesos totales en 2019, de los cuales 3.945 fueron varones y 3.557 mujeres."Se produce como consecuencia deque se relacionan con la, según un material difundido por elNC) con motivo de la fecha.Ese trabajo afirmó que "varones y mujeres prácticamente en iguales proporciones), por lo cual el incremento de la expectativa de vida y la disminución de la natalidad que se observa en el país, con el consiguiente envejecimiento de la población, generará en las próximas décadas un incremento de la población vulnerable a esta enfermedad"."En el 75% de los casos el cáncer de colon se desarrolla en personas que no tienen antecedentes personales ni familiares de esta enfermedad", describió por su parteEl especialista agregó que "el resto se produce en pacientes con algún factor de riesgo, como antecedente personal de adenomas únicos o múltiples, cáncer colorrectal previo o enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn), y antecedentes en familiares de cáncer colorrectal o de adenomas únicos o múltiples".. Es por eso que este tipo de cáncer, añadió.El Programa para la Prevención y Detección Temprana del CCR (Pnccr) del INC propone como método de tamizaje para la población general el test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico (Tsomfi) de forma anual para todas las personas entre 50 y 75 años, sin antecedentes personales o familiares y sin síntomas que puedan relacionarse con patología.Para las personas con antecedentes o síntomases necesaria la derivación a una Consejería de Evaluación de Antecedentes y Riesgo, que establecerá los estudios correspondientes, que seguramente incluirá"La identificación de casos en poblaciones más jóvenes instaló un nuevo debate en las comunidades científicas de todo el mundo", dijoPucci explicó que larecomienda que las personas que tienen un riesgo promedio (sin antecedentes ni enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer colorrectal previo) consulten periódicamente al médico y comiencen las pruebas de detección periódicas a los 45 años.Sin embargo,"No obstante, en pacientes con antecedentes de la enfermedad en parientes de primer grado, hay que estudiarse a partir de los 40 años ó 10 años antes de la edad del familiar al momento del desarrollo de la enfermedad, lo que ocurra primero", describió Pucci.A causa de la pandemia, en 2020, la cobertura del tamizaje del Programa del INC se redujo en un 47% respecto a 2019 y sólo un 13% accedió al diagnóstico endoscópico.Por su parte, un relevamiento de la Sociedad Argentina de Coloproctología (SACP) arrojó que las consultas y cirugías por cáncer colorrectal cayeron entre un 50% y un 72% entre marzo y agosto de 2020, respecto al mismo período de 2019.No obstante, previo a la pandemia tampoco se realizaban la cantidad de controles adecuados.recordó que en la 4° Encuesta nacional sobre factores de riesgo de 2019 (ENFR, realizada por el Ministerio de Salud e Indec) "sólo el 31,6% de las personas de entre 50 y 75 años afirmó haberse realizado alguna vez una prueba"."El tratamiento depende del momento en el que se diagnostica.señaló por su parte Federico Esteso (MN 108803), oncólogo clínico y asesor del Laboratorio Varifarma.