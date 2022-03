MALVINAS POR REP VER VIDEO

Miguel Rep, clase 1961, es uno de los tantos argentinos que, sin haber llegado a ser parte de la tropa que combatió en Malvinas, se sintió extremadamente cerca de la tragedia que implicó la muerte de aquellos jóvenes abandonados a su suerte por la pandilla de militares golpistas que los envió a la guerra sin posibilidad alguna. La secuencia de imágenes que nos propone ante este aniversario es correlato de su convicción profunda, compartida en charla con Télam, con relación a estos 40 años.Me agarró trabajando en la revista Humor registrado, enterándome de a poco acerca de lo que había ocurrido con el genocidio de la dictadura, con los desaparecidos. Conociendo la historia de Oesterheld, con quien había compartido redacción de editorial, y con sus hijas, en 1977. Y politizándome, de a poco. Por ello, estuve en la movilización de la CGT el 30 de marzo. Y el 2 de abril, caminando de madrugada por la recova del Once, vi el titular de los diarios informando sobre el inminente desembarco en Malvinas. Sentí un escozor.Sí. En la revista Humor trabajamos Malvinas mientras sucedía el conflicto. Y el 14 de junio, día de la rendición, a la noche, me puse a hacer una historieta llamada Los Mutiladitos, para la revista Súper Humor. Hablaba de una sociedad donde todos quedábamos mutilados, en todo sentido, por la guerra. Luego seguí trabajando, siempre desde el humor, sobre la guerra. Ha sido uno de mis temas. Por índole generacional. En mi primer libro, "Rep...!" están recopiladas dos historietas: Los Mutiladitos, y Diario de un Combatiente. El libro es de 1985.Yo creo que ES es mucho mejor que Son. El slogan “Las Malvinas son argentinas” es de la dictadura, y se sigue repitiendo. Yo vengo diciendo ES desde hace ocho años. Creo que así debería decirse, de existencia, no de posesión.No sé si nos aglutina. Lo único que sé es que nos las arrebató un imperio, y es nuestro territorio, y es humillante. Y es una tragedia generacional, y esos jóvenes no deberían haber entregado su vida en vano. No soy chauvinista, pero esas islas Es Argentina. Por la clase 62 y 63, nunca por los milicos ni los nacionalistas.