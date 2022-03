Tras incidentes con comerciantes, colectiveros levantaron una protesta en el Acceso Oeste

"Reclamamos un Salario Básico Inicial Conformado de 180.000 pesos", explicaron los voceros gremiales. Foto: captura de video

Colectiveros nucleados en la agrupación "Choferes Autoconvocados", formada por trabajadores de distintas líneas transportistas bonaerenses, realizaban esta mañana una protesta con corte de tránsito parcial sobre la Autopista Acceso Oeste, altura ruta 23, en la localidad de Moreno pic.twitter.com/ewcaFrAR5a — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 30, 2022

Una protesta similar se desarrolló en la intersección de las avenidas General Paz y Rivadavia, en el barrio porteño de Liniers.

Ahora Piedrazos, golpes y tensión en una protesta de choferes en Ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno)

Via @C5N pic.twitter.com/uc8ZUdlC3Y — Solo Tránsito↗ (@solotransito) March 30, 2022

Un grupo de comerciantes y vecinos se enfrentaron este miércoles con choferes de colectivos de distintas líneas que realizaron desde la mañana y hasta las 13 una protesta y corte de tránsito sobre el Acceso Oeste y su intersección con la ruta 23, en la localidad bonaerense de Moreno.El enfrentamiento se generó cuandofueron a reclamarle a los choferes que dejaran de quemar neumáticos "porque no podemos respirar y no podemos trabajar en el comercio", explicaron a la prensa apostada en el lugar. "Después que fuimos a pedirles que no quemen más gomas,, dijo un empleado de un comercio.Tras el breve enfrentamiento, los colectiveros nucleados en la agrupación "Choferes Autoconvocados", formada por trabajadores de distintas líneas transportistas de la provincia de Buenos de Aires,que hicieron con un corte de tránsito parcial sobre la Autopista Acceso Oeste, altura ruta 23, en la localidad de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense.Ambas concentraciones, que afectaron el tránsito con sentido hacia la ciudad de Buenos Aires (CABA), se realizó", según informaron a Télam fuentes vinculadas a estos trabajadores."Puntualmente, estamos reclamando en defensa de nuestro salario: en los años 2020 y 2021 nos han quedado debiendo bonos que nos pagan en negro y para nosotros eso no es salario. Estamos reclamando un Salario Básico Inicial Conformado (SBIC) de 180.000 pesos", enumeraron los voceros gremiales.De la medida de fuerza en Moreno participaban trabajadores de las empresas Acceso Oeste, Línea 23, La Primera de Gran Burg, Línea 203; Transporte La Perlita; Línea 57, Expreso Atlántida, Transporte del Oeste, Empresa Almafuerte, Expreso La Cabaña y Línea 540 de zona sur, entre otros.